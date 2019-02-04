У 2018 році "Вінницягаз" інвестує в газові мережі понад 26 млн гривень

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Також компанія замінить непридатні лічильники газу і придбає техніку для аварійно-диспетчерської служби

Обсяг інвестицій в газові мережі Вінницької області на 2019 рік складе більше 26,1 млн гривень. Основними статтями витрат стануть заходи з реконструкції мереж регіону, заміни непридатних лічильників газу та придбання техніки для аварійно-диспетчерської служби компанії. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Вінницягаз".

У цьому році майже 1 млн гривень буде спрямовано на проведення реконструкції газопроводу низького тиску протяжністю 5,6 км, ще 326,7 тис. гривень - для шести кольцеваний газопроводів протяжністю 1,2 км.

Близько 14,4 млн гривень інвестицій передбачено на проведення заходів з капітального ремонту та реконструкції мереж, заміни застарілого обладнання на газорегуляторних пунктах. Зокрема, повинні бути проведені капітальні ремонти 7 надземних вимикаючих пристроїв, 4 газових колодязів, реконструкція 7 ГРП і 52 ШРП, заміна 2,2 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску та ін

"Для потреб аварійно-диспетчерської служби планується придбання 5 одиниць техніки на суму майже 3,07 млн гривень. Ця техніка дуже потрібна підприємству для забезпечення оперативності при локалізації і ліквідації аварійних ситуацій", - говорить головний інженер ПАТ "Вінницягаз" Михайло Дзимина.

За словами прес-служби, більше 90% коштів з кожного кубометра газу отримують підприємства НАК "Нафтогаз України". І лише близько 7% газорозподільні підприємства. Це в середньому 56 копійок з одного кубометра газу. На ці кошти містяться газові мережі, встановлюються лічильники, працює аварійна газова служба, контакт-центру та центрів обслуговування клієнтів по всій Україні.