У 2018 році "Рівнегаз" безкоштовно повірив близько 26 тис. лічильників

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Окрім планових повірок, компанія здійснює перевірку лічильників на коректність роботи

Впродовж 2018 року "Рівнегаз" провів безкоштовну повірку майже 26 тис. побутових лічильників газу. За її результатами 3377 приладів обліку виявилися непридатними до подальшого використання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Найбільший відсоток непридатних серед лічильників роторного типу. З них майже 70% приладів не пройшли повірку. Серед мембранних лічильників таких лічильників менше - 13%. Це пов’язано з механічним зношенням роторного механізму, який має короткий термін експлуатації", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, ще одною причиною некоректного обліку газу стає і зовнішнє втручання. За весь минулий рік було виявлено 108 випадків втручання. За рішенням комісії 43 несумлінним споживачам нараховані штрафи на загальну суму близько мільйона гривень.

Також у прес-службі зазначили, що останнім часом поширилася практика придбання в торговельній мережі чи інтернет – магазинах сумнівних облікових пристроїв зі змінною конструкцією, яка дозволяє несумлінним споживачам втручатися в роботу приладу і змінювати показники. В компанії наполегливо рекомендують споживачам утриматися від незаконних дій, адже приховати їх неможливо. Натомість штрафи, нараховані від таких зловживань, значно перевищують вартість газу, спожитого за правилами.

"Порушення доволі легко виявляються за характерними механічними ушкодженнями відлікового механізму, підробленими пломбами або відбитками тавр. Крім того, компанія володіє спеціальними технічними засобами, що допомагають виявляти будь-які втручання в роботу приладу обліку", - зазначив технічний директор "Рівнегазу" Олександр Ганжа.

Окрім планових повірок компанія здійснює перевірку лічильників на коректність роботи. Це стосується нових приладів або тих, що повірялися іншими лабораторіями чи на заводі-виробнику і транспортувалися на далекі відстані. Впродовж року лабораторії "Рівнегазу" провели вхідний контроль у майже 995 шт лічильників.