У 2018 році ПАТ "Миколаївгаз" попередило понад 12 тис. небезпечних ситуацій

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З цього року роботи по обслуговуванню внутрішньобудинкових газових систем стали ринковою послугою

В 2018 році фахівці ПАТ "Миколаївгаз" завершили проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. З поточного року ця послуга стала ринковою і надається на договірній основі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Протягом минулого року планово-технічне обслуговування було проведено у 111,3 тис. споживачів газу. Виявлено 1158 випадків несанкціонованого втручання в газові прилади і усунуто 12,3 тис. витоків газу. Виявивши втручання і ліквідувавши витоку, газовики тим самим запобігли нещасні випадки, які могли статися через задухи або отруєння чадним газом", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, з цього року роботи по обслуговуванню внутрішньобудинкових газових систем стали ринковою послугою. ПАТ "Миколаївгаз" не може проводити безкоштовне техобслуговування внутрішньобудинкових мереж і приладів. У 2019 році таке обслуговування буде здійснюватися тільки на підставі укладених договорів.

"Наприкінці минулого року ми вже інформували споживачів про необхідність укладати договори на обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Хочемо ще раз акцентувати на цьому увагу наших клієнтів, адже від своєчасної діагностики приладів і ліквідації несправностей залежать їхні життя та здоров'я. І щоб уникнути нещасних випадків, як той, що нещодавно стався на вул. Образцова, ми настійно звертаємося до нашим клієнтам зробити це якомога швидше", - говорить в. о. технічного директора ПАТ "Миколаївгаз" Олексій Рубський.

Щодня фахівці газової компанії контролюють стан газорозподільної системи Миколаївської області та проводять обстеження для безпечної і безперебійної доставки газу майже 350 тис. споживачів регіону.

Як повідомили в прес-службі, загальна протяжність газових мереж Миколаївської області, якими блакитне паливо надходить до споживачів, становить понад 8,7 тис. км. Кожен день по них проходять сотні тисяч кубометрів газу, що дозволяє клієнтам компанії отримувати газ в цілодобовому режимі.

"Кошти на проведення діагностичних та ремонтних робіт газорозподільної системи Миколаївської області ПАТ "Миколаївгаз" йдуть з тарифної виручки компанії. Розмір вкладень, спрямованих на підтримку газової системи в безпечному робочому режимі, щорічно затверджується НКРЕКП в плані розвитку газорозподільної компанії. У 2019 році на це передбачено спрямувати, як і в минулому, близько 10 млн гривень", - йдеться у повідомленні.