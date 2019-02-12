У 2018 році "Криворіжгаз" зафіксував понад 2 тис. випадків крадіжок газу

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Порушники мають сплатити понад 4 млн гривень донарахованих збитків

Протягом 2018 року ПАТ "Криворіжгаз" зафіксувало понад 2 тис. випадків несанкціонованого використання газу. З них 126 шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За спожитий, але несплачений газ порушники мають сплатити понад 4 млн гривень донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення - більше 34 тисяч гривень.

"В першу чергу абоненти повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, але й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих", - зазначила головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Марина Терентьєва.

Крім того, було виявлено 366 фактів втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 6 млн гривень. І 14 фактів втручання в роботу газового лічильника юридичними особами, донарахування склали понад 1,5 млн гривень. Дані нарахування не є штрафами, це донарахування за використаний раніше, але несплачений газ.

За словами прес-служби, експертизи газових лічильників споживачів проводяться з участю незалежних експертів державного метрологічного підприємства "Укрметртестандарт". Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не оплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

"У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни в Кодекс ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника споживача, порушники повинні сплатити вартість експертизи - понад 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що понад 90% коштів з кожного кубометра газу отримує підприємства НАК "Нафтогаз України". І лише близько 7% газорозподільні підприємства. Це в середньому 56 копійок з одного кубометра газу. На ці кошти містяться газові мережі, встановлюються лічильники, працює аварійна газова служба, працює контакт-центру та центрів обслуговування клієнтів по всій Україні.