У 2018 році аварійники "Волиньгазу" виїжджали на виклики близько 11 тис. разів

Ілюстративне фото (104.ua)

На сьогодні в компанії на постійній основі працює 60 аварійних бригад

Торік фахівці аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Волиньгаз" здійснили близько 11 тис. виїздів. Найбільше викликів зафіксували під час опалювального сезону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кількість викликів аварійників за минулий рік зменшилась майже на 3 тис. у порівнянні з 2017 роком. За словами прес-служби, найчастіше проблеми виникали через недотримання привил безпеки несправні димові та вентиляційні канали та самовільним встановленням або ж заміною газового обладнання. Також споживачі часто не дотримуються вимог безпеки при користуванні газовими приладами.

"Кожна розмова диспетчера із споживачем записується. Це дає змогу проаналізувати ситуацію та ступінь її загрози, а також провести людині, що звернулася, інструктаж, як діяти в конкретному випадку. Це дозволяє зменшити ризик виникнення надзвичайної ситуації до того, як фахівці аварійної служби приїдуть на місце виклику", - розповів начальник аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Волиньгаз" Валентин Киричук.

На сьогодні у ПАТ "Волиньгаз" на постійній основі працює 60 аварійних бригад. Щодня по області заступає на зміну 15 бригад. Абсолютно всі фахівці щомісяця, відповідно до плану, проходять тренувальні заняття. Ці навчання максимально наближені до реальних умов.

"Для підтримки високого рівня кваліфікації працівників служби "104" підприємство щороку проводить тренування бригад. Зокрема, минулого року команда "Волиньгазу" брала участь у конкурсі-огляді, який проводився серед аварійних служб газу всієї країни. Під час конкурсу відпрацьовувалися дії диспетчера, оперативність доїзду до місця виклику, швидкість ліквідації аварії та вміння надавати невідкладну допомогу", - йдеться у повідомленні.