За 2018 рік споживання газу в Хмельницькій області зменшилось на 7,5%

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Найбільша частка споживання газу в регіоні і надалі припадає на населення

В минулому році ПАТ "Хмельницькгаз" протранспортувало близько 670 млн куб. м блакитного палива, що на 7,5% менше, ніж у 2017 році. Серед усіх споживачів лише підприємства ТКЕ та релігійні організації збільшили використання енергоносія, інші категорії відчутно зменшили його споживання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Побутові споживачі (населення) використали менше природного газу на 9,3%, промисловість - на 12,8 %, бюджетні установи та організації - на 3,3 %. Водночас, споживання газу виробниками теплової енергії за 2018 рік зросло в порівнянні з 2017 роком на 2% і склало 131,4 млн куб. м. Релігійні організації також показали приріст споживання газу на 3,6% за рік", - йдеться у повідомленні.

Найбільша частка споживання газу в регіоні і надалі припадає на населення. Загалом ПАТ "Хмельницькгаз" у 2018 році доставлено 367 млн куб. м блакитного палива, що становить 55% від загального обсягу.

За словами прес-служби, на значне зменшення обсягів споживання газу в минулому році вплинула як висока вартість та недоступність споживачеві блакитного палива, так і зменшення числа субсидіантів. Крім того, отримувачі субсидій, теж почали економніше використовувати енергоносій в зв’язку із зменшенням державою соціальних норм та, відповідно, виділених сум державної допомоги.

"Тенденція до зменшення обсягів споживання газу зберігається, що в свою чергу негативно позначається на підтримці в належному технічному стані газотранспортної системи області протяжністю понад 17 тисяч кілометрів, - зауважує комерційний директор ПАТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. – Адже нам критично не вистачає коштів, що надходять з тарифу на розподіл на виконання всіх першочергових заходів. Відтак, з 71 копійка з протранспортованого 1 кубічного метру газу "Хмельницькгаз" також не може виплачувати достойну зарплату працівникам та стримати масовий відтік кваліфікованих спеціалістів. Тому наша зарплатня є значно нижчою середньої по промисловості області та по Україні вцілому".

У прес-службі зазначили, що тариф, затверджений державним регулятором НКРЕКП ще у 2016 році, не дозволяє в повній мірі виконувати ліцензовану діяльність оператору ГРМ і тягне за собою як накопичення боргів перед іншими учасниками газового ринку, так і неможливість повноцінного функціонування та забезпечення професійними спеціалістами.