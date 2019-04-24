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За 2018 рік контакт-центр "Хмельницькгазу" опрацював 190 тис. звернень

Новини » Енергетика    24.04.2019 - 16:50
За 2018 рік контакт-центр "Хмельницькгазу" опрацював 190 тис. звернень
Ілюстративне фото (104.ua)

Найчастіше клієнти компанії консультувались з приводу поточної інформації в квитанціях та стану особового рахунку

У минулому році до контакт-центру ПАТ "Хмельницькгаз" надійшло майже 190 тис. звернень. Щомісяця оператори контакт-центру дистанційно консультують понад 16 тис. споживачів природного газу Хмельницької області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Близько трьох років клієнти "Хмельницькгазу" можуть  дистанційно отримати консультацію з будь-якого питання, зателефонувавши до контакт-центру компанії. Найчастіше клієнти компанії консультувались з приводу поточної інформації в квитанціях та стану особового рахунку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найінформативнішим онлайн-сервісом залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua, який нині успішно використовують понад 90 тис. подолян. За допомогою нього можна контролювати розрахунки, розмір нарахованої субсидії, бачити наявність боргу або переплати та передавати показання лічильника. Зареєструвати "Особистий кабінет" на сайті 104.ua можна, знаючи номер свого особового рахунку та суму останнього платежу.

В "Особистому кабінеті" споживачі також можуть отримати консультацію спеціаліста. За словами прес-служби, через цей онлайн-сервіс було надано понад 6 тис. консультацій з актуальних газових питань. Також понад 3,5 тис. споживачів блакитного палива скористалися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua і опцією зворотного дзвінка – Callback.

"Однією з останніх новинок стало запровадження послуги – передача показань через сервіс Viber-бот 7104ua. Використання сучасних технологій дає нам можливість надавати значну кількість консультацій дистанційно та суттєво економити час наших клієнтів, - зауважує начальник управління клієнтського сервісу  ПАТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. – Особливістю даного сервісу є те, що споживачі можуть додавати до п’яти особових рахунків своїх рідних та близьких. За ними вони мають змогу переглядати виписки, дізнаватися стан заборгованості та здійснювати оплату дистанційно".

Також у прес-службі повідомили, що за допомогою сучасних сервісів у 2018 році подоляни передали показання лічильника 307 тисяч разів, з яких  220  тис. надійшли через СМС на короткий номер 7104. Також майже 1,5  тис. даних отримано на електронну пошту та  86 тис. показань прийнято за допомогою голосового меню IVR.

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