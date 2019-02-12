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За 2018 рік клієнти "Рівнегазу" звернулись до Контакт-центру більше 700 тис. разів

Новини » Енергетика    12.02.2019 - 18:34
За 2018 рік клієнти "Рівнегазу" звернулись до Контакт-центру більше 700 тис. разів
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Торік фахівці зафіксували понад 588 тис. дзвінків на номери Контакт-центру

У 2018 році споживачі природного газу зверталися до Контакт-центру ПАТ "Рівнегаз" більше 706 тис. разів. 54% надійшли з обласного центру, в тому числі, за рахунок відкриття двох нових Центрів обслуговування клієнтів – у  Здолбунові та Сарнах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Близько 37 тис. споживачів скористались функцією голосовий помічник (IVR). СМС на номер 7104 з показаннями лічильника газу надіслали близько 220 тис. рівнян", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найбільшою популярністю користується "живе спілкування", тому кількість дзвінків не зменшується. Торік фахівці зафіксували понад 588 тис. дзвінків на номери Контакт-центру.

"У минулому році доступність сервісів газорозподільних компаній зросла. В Україні відкрили рекордну кількість нових Центрів обслуговування. Двері для споживачів газу відкрили майже три десятки сучасних клієнтських офісів у більш, ніж 10 областях. На Рівненщині, зокрема, також почав працювати новий ЦОК – у Сарнах", - розповідає начальник клієнтського сервісу ПАТ "Рівнегаз" Володимир Новосад.

Також у прес-службі зазначили, що нові клієнтські сервіси називають найзручнішими у комунальній сфері. Регіональна газова компанія, з якою співпрацює ПАТ "Рівнегаз", першою серед надавачів комунальних послуг масово запровадила сервіси для своїх клієнтів.

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