За 2018 рік "Хмельницькгаз" приєднав до системи газопостачання майже 500 споживачів

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Фахівці супроводжують та консультують замовника протягом усього процесу отримання послуги

В минулому році газорозподільна компанія "Хмельницькгаз" приєднала до системи газопостачання 496 об’єктів, що на 35% більше, ніж в попередньому році. Близько 53% робіт було виконано нестандартним приєднанням, по стандартному приєднанню до газових мереж було підключено більше 200 клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відтак, співробітники Центрів обслуговування клієнтів "Хмельницькгазу" в 2018 році прийняли близько 700 заяв, серед яких понад 156 на стандартне приєднання до газової мережі та 415 – на нестандартне. Найбільше заяв на приєднання до газорозподільної мережі отримано в містах м. Хмельницькому та Волочиську", - йдеться у повідомленні.

Всі необхідні документи клієнти "Хмельницькгазу" можуть подати впродовж одного візиту до Центру обслуговування клієнтів чи управління клієнтського сервісу, які є в кожному районі та місті Хмельницької області.

"Послугу приєднання до газових мереж наші майбутні клієнти отримують максимально мобільно та у найстисліші строки, - говорить керівник управління клієнтського сервісу Юлія Стрілець. – Адже ми цінуємо час наших клієнтів, тому організували на Хмельниччині сучасну мережу Центрів обслуговування клієнтів європейського зразка. Тож для приєднання до газових мереж потрібно лише звернутися до наших менеджерів за місцем проживання та подати необхідний пакет документів".

Фахівці супроводжують та консультують замовника протягом усього процесу отримання послуги. Відтак, у встановлені терміни клієнт отримує замовлення "під ключ".

"Наразі постановою НКРЕКП від 14 грудня 2018 року N 1917 "Про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2019 рік", для Хмельницької області затверджені ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж, що діятимуть протягом 2019 року. Так, для Хмельницької області, граничний рівень плати за стандартне приєднання на 2019 рік складає в межах від 11 до 18 тис. гривень без ПДВ", - йдеться у повідомленні.