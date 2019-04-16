ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За 2018 рік "Хмельницькгаз" приєднав до системи газопостачання майже 500 споживачів

Новини » Енергетика    16.04.2019 - 18:30
За 2018 рік "Хмельницькгаз" приєднав до системи газопостачання майже 500 споживачів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Фахівці супроводжують та консультують замовника протягом усього процесу отримання послуги

В минулому році газорозподільна компанія "Хмельницькгаз" приєднала до системи газопостачання 496 об’єктів, що на 35% більше, ніж в попередньому році. Близько 53% робіт було виконано нестандартним приєднанням, по стандартному приєднанню до газових мереж було підключено більше 200 клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відтак, співробітники Центрів обслуговування клієнтів "Хмельницькгазу" в 2018 році прийняли близько 700 заяв, серед яких понад 156 на стандартне приєднання до газової мережі та 415  – на нестандартне. Найбільше заяв на приєднання до газорозподільної мережі отримано в містах м. Хмельницькому та Волочиську", - йдеться у повідомленні.

Всі необхідні документи клієнти "Хмельницькгазу" можуть подати впродовж одного візиту до Центру обслуговування клієнтів чи управління клієнтського сервісу, які є в кожному районі та місті Хмельницької області.

"Послугу приєднання до газових мереж наші майбутні клієнти отримують максимально мобільно та у найстисліші строки, - говорить керівник управління клієнтського сервісу Юлія Стрілець. – Адже ми цінуємо час наших клієнтів, тому організували на Хмельниччині сучасну мережу Центрів обслуговування клієнтів європейського зразка. Тож для приєднання до газових мереж потрібно лише звернутися до наших менеджерів за місцем проживання та подати необхідний пакет документів".

Фахівці супроводжують та консультують замовника  протягом усього процесу отримання послуги. Відтак, у встановлені терміни клієнт отримує замовлення "під ключ".

"Наразі постановою НКРЕКП від 14 грудня 2018 року N 1917 "Про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2019 рік", для Хмельницької області затверджені ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж, що діятимуть протягом 2019 року. Так, для Хмельницької області, граничний рівень плати за стандартне приєднання на 2019 рік  складає в межах від 11 до 18 тис. гривень без ПДВ", - йдеться у повідомленні.

"Львівгаз" завершив 2018 рік із збитком 439,7 млн гривень
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Хмельницькийгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся