За 2018 рік "Хмельницькгаз" попередив понад 11 тис. небезпечних ситуацій

Ілюстративне фото (УНІАН)

В 2018 році компанія завершила проведення планово-технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

Впродовж минулого року фахівцями газорозподільної компанії усунено більше 11 тис. витоків газу. Працівниками "Хмельницькгазу" виявлено близько 500 випадків експлуатації несправного газового обладнання, 107 самовільно встановлених приладів, а також 75 втручань в роботу димо-вентиляційної системи та відсутність тяги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В 2018 році ПАТ "Хмельницькгаз" завершило проведення планово-технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем. Нині ця послуга є ринковою і надається на договірній основі. Обслуговування цих газопроводів буде здійснюватися лише на підставі укладених договорів.

"Роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів та обладнання виконуватимуть компанії, які мають дозвіл управління Держпраці. "Хмельницькгаз" має усі відповідні документи та кваліфікований штат, - зазначив технічний директор Олександр Лоб. – Тому ще раз звертаємо увагу на необхідність постійного контролю за роботою газової системи помешкання, димо-вентиляційних каналів задля збереження життя та здоров’я".

Також у прес-службі зазначили, що наряду зі змінами щодо проведення планово-технічного обслуговування, забезпечення безкоштовного та цілодобового функціонування аварійно-диспетчерської служби 104 залишається за ПАТ "Хмельницькгаз". Тому споживачі природного газу і надалі можуть в разі потреби звертатися за тел.104, щоб не допустити аварій та нещасних випадків при використанні блакитного палива. За словами прес-служби, "Хмельницькгаз" отримує лише 71 коп., з протранспортованого 1 куб. м. газу.