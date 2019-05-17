За 2018 рік АДС "Криворіжгазу" опрацювала понад 13 тис. заявок

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району цілодобово обслуговує 24 бригади служби "104"

Протягом 2018 року аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Криворіжгаз" прийняла від споживачів понад 13 тис. заявок, з яких майже 11,5 тис. - про витік газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільш поширеними причинами аварій є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів та недотримання вимог безпеки при експлуатації газових приладів.

"Споживачам необхідно дотримуватися простих правил безпеки при використанні газу в побуті, наприклад, ні в якому разі не використовувати газову плиту для обігріву приміщення, а також не користуватися газовими колонками і котлами при відсутності тяги", - говорить технічний директор ПАТ "Криворіжгаз" Анатолій Пономаренко.

За словами прес-служби, сьогодні споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району цілодобово обслуговує 24 бригади служби "104". Для забезпечення роботи аварійної служби газу, в зв'язку з зростанням на 20% витрат для безперебійної роботи автотранспорту, паливно-мастильні матеріали, запасні частини, технічне обслуговування та інші витратні матеріали, необхідні для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, обсяг фінансування служби АДС зараз вимагає збільшення.

"Витрати на утримання АДС в 2018 році склали близько 18,5 млн гривень, а в 2019 році, враховуючи потреби аварійно-диспетчерської служби, компанії необхідно інвестувати 22 млн гривень. В діючому тарифі на розподіл газу передбачено лише 62% від цієї суми", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що оптимізація та вдосконалення роботи АДС з метою екстреного реагування в цілодобовому режимі є однією з основних завдань у сфері забезпечення безаварійності та безперебійності газопостачання клієнтів ПАТ "Криворіжгаз".

"Автомобілі служби "104" укомплектовані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. На сьогоднішній день системою GPS-навігації обладнані всі автомобілів служби "104", що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду", - йдеться в повідомленні.