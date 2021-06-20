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З 2008 року НАТО не зробило нічого для членства України,- Кулеба

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Україна, Неділя 20 червня 2021 23:50
З 2008 року НАТО не зробило нічого для членства України,- Кулеба Фото: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з часу Бухарестського саміту 2008 року НАТО не доклало зусиль, щоб Україна стала членом Альянса. За його словами, НАТО має надати Україні чіткий список реформ, необхідних для членства.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu.

Він зауважив, що у 2008 році Альянс у Бухаресті "дуже чітко заявив", що Україна і Грузія стануть членами НАТО.

"І на тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства. З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення", - сказав Кулеба.

За його словами, НАТО має надати список конкретних реформ, яких очікує від України.

Нагадаємо, Кулеба 18-20 червня здійснив візит до Туреччини. Там він взяв участь в Анталійському дипломатичному форумі.

Як зазначили в МЗС, Анталійський дипломатичний форум проводиться вперше. Він покликаний стати щорічним міжнародним майданчиком для обміну думками з актуальних міжнародних питань.

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НАТО Дмитро Кулеба
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