Більше 2 тис. клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" придбали зимовий запас газу за акцією

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

В акційній ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону

Більше 2 тис. клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" взяли участь у всеукраїнській акції "Твоя енергонезалежність". Подоляни придбали понад 2,2 млн куб. м газу на опалювальний сезон за акційною ціною. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для закупівлі енергоносія клієнти зверталися у свої Центри обслуговування за місцем проживання, а майже половина заявок були зроблені онлайн через Особистий кабінет на сайті 104.ua. З 15 жовтня для них відкривається нова можливість - вони зможуть в онлайн-режимі обирати період, в який їм вигідніше використовувати свій запас", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що акція "Твоя енергонезалежність" надала споживачам можливість придбати газ на зиму за фіксованою ціною 5 995,53 гривень за тис. куб. м. Акційну ціну визначив оптовий продавець природного газу НАК "Нафтогаз України", який виступає гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього. В акційній ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону та будуть оплачуватися додатково за щомісячними рахунками.

"Зауважу, що якщо акційна ціна в опалювальний період виявиться вищою за ціну ПСО на газ, то споживачі будуть оплачувати фактично спожитий природний газ звичайним, поточним платежем за ціною ПСО. При цьому оплата здійснюватиметься на рахунок постачальника зі спеціальними обов’язками, який Ви зазвичай використовуєте для оплати природного газу, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - Тож обсяг вашого акційного газу в такому місяці не використовуватиметься, а перейде на наступний період".

За словами прес-служби, учасники акції з 15 жовтня можуть на власний розсуд вибирати, яким чином використовувати придбаний запас газу в опалювальний період. Адже якщо акційна ціна зрівняється або виявиться нижчою за ціну ПСО, споживач зможе обрати вигіднішу для нього ціну. Покрити спожиті кубометри за рахунок акційного газу чи сплатити визначений ним обсяг по ціні ПСО вирішуватиме споживач.

"При виборі акційної ціни споживачу необхідно буде лише сплатити послуги за його доставку (розподіл та транспортування). Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя енергонезалежність" буде відображено як в Особистих кабінетах, так і в щомісячних рахунках за використаний газ. Нагадаємо, що розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін і продавець не зможе вплинути на її розмір", - йдеться у повідомленні.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, далі споживач буде отримувати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, що буде діяти на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть використати залишок коштів в рахунок майбутнього споживання газу, або кошти будуть повернуті споживачу по його заяві.

Організатор акції НАК "Нафтогаз України" зазначає, що її учасники зможуть зекономити до 25% власних коштів під час опалювального періоду.