За 2 роки спецслужби РФ здійснили 27 провокацій міжнаціональних конфліктів, - СБУ

Фото: Ігор Гуськов (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2017 і 2018 роках багато провокацій було спрямовано на загострення стосунків між Україною і Польщею

Російські спецслужби за два роки організували в Україні 27 провокацій, спрямованих на розпалювання міжнаціональних конфліктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними СБУ, в 2017 і 2018 роках багато провокацій було спрямовано на загострення стосунків між Україною і Польщею - 16 інцидентів. Метою ще п'яти були українсько-угорські відносини, чотири стосувалися етнічних болгар, ще два - румунів. Крім того, більшість інцидентів сталося в західних областях України, що межують з країнами Європейського союзу.

"Завдання, по-перше, - посварити. По-друге, відразу створюється картинка російських ЗМІ. Щойно відбувається так званий терористичний акт, а насправді, спецоперація РФ, і майже одразу виходять сюжети в російських ЗМІ, які транслюються на Європу і США, через Russia Today, Sputnik та інші канали доставки інформації. Про територію хаосу в Україні, про неспроможність української влади контролювати ситуацію. Про те, що Європейський союз повинен відмовитися від України. Це фактично створення образу українського народу як украй націоналістичного, в дусі фейкової російської пропаганди", - заявив начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

Нагадаємо, в "ДНР" планували напади ще на 20 церков в Україні. За словами глави СБУ, 20 об'єктів не реалізовані, їх планувалося реалізувати на території України.