За 2 роки інвестиції в дорожню галузь зросли майже у 5 разів, - МІУ

Цього року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" оновили 5098 км доріг державного значення та 250 штучних споруд по всій Україні. А загальний обсяг інвестицій у дорожню галузь становив 106 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України (МІУ).

"5098 км державних доріг та 250 штучних споруд - це ті результати, які нам вдалось отримати на сьогодні. Це більше, ніж ми анонсували на початку року", - розказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Міністр наголосив, що цього року середня вартість 1 км дороги майже не змінилась у порівнянні з 2020 роком і становить 20,7 млн грн. Це на 18% менше, ніж у 2019 році, але якість дорожніх робіт значно зросла.

"Тобто усі закиди щодо завищених цін розбиваються проти конкретних фактів. Ціна цього року лише на 1,5% більше, ніж попереднього, і це зростання нижче річного темпу інфляції", - зазначив міністр.

Для порівняння, у 2019 році за 21,3 млрд грн було збудовано і оновлено лише 846 км доріг державного значення та 73 штучні споруди. 2020 року цей показник виріс: за 83 млрд грн збудували і оновили 4 056 км державних доріг та 158 штучних споруд.

Таким чином, усього за два роки інвестиції у дорожню інфраструктуру росли у майже 5 разів.

А за 2020-2024 роки планується оновити 24 тис. км доріг державного значення та 1,4 тис. штучних споруд.