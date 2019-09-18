Майже 2,5 тис. споживачів "Львівгаз Збуту" запаслись газом за акційною ціною

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

З 9 вересня взяти участь в акції можуть абсолютно усі споживачі газу, незалежно від поточних розрахунків за газ

Від початку акції "Твоя енергонезалежність" 2350 клієнтів ТОВ "Львівгаз Збут" вже купили газ за літньою ціною на опалювальний період. Про це повідомляє прес-служба компанії.

80% закупок клієнти "Львівгаз Збуту" зробили онлайн, за допомогою "Особистого кабінету". З 9 вересня взяти участь в акції можуть абсолютно усі споживачі газу, незалежно від поточних розрахунків за газ.

За словами прес-служби, від початку акції споживачі газу Львівської області вже придбали 3,2 млн кубометрів блакитного палива за літньою ціною, що зафіксована на рівні 5995,53 гривень за 1000 куб. м. Більшість клієнтів надали перевагу простому варіанту оформлення закупівлі акційного газу за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua.

"Попит на блакитне паливо, як і споживання, з початком опалювального сезону зростає. Відтак, в разі подорожчання з’явиться можливість скоротити витрати на газ. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір", - зазначив директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

В прес-службі також пояснили, що в акційній ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу за акцією "Твоя енергонезалежність" будуть зазначені в рахунках за використаний природний газ щомісяця. Від 9 вересня скористатись вигідною пропозицією можуть усі споживачі, навіть ті, в кого є поточна заборгованість. Проте в компанії сподіваються, що боржники погасять накопиченні борги за рахунок економії, котра виникає завдяки акції "Твоя енергонезалежність".

Окрім Особистого кабінету на сайті 104.ua, клієнти можуть оформити акцію також в Центрах обслуговування клієнтів. Для цього при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та актуальні показання свого газового лічильника. Купівля буде підтверджена після 100% оплати замовлених обсягів, яку потрібно провести не пізніше 25 вересня.

"Користуватись зарезервованим газом можна буде від 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року. Якщо резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, котра діятиме на той час. Споживачі, котрі до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть скористатись залишком коштів. Також залишок коштів можна використати у випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижча, аніж ціна акції", - йдеться у повідомленні.