19 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Ілюстративне фото (pixabay.com/MarcoRoosink)

19 серпня відзначається Яблучний Спас, православні святкують Преображення. Також в цей день - професійні свята фотографів і пасічників

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 19 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.

19 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 19 серпня відзначається Всесвітній день гуманітарної допомоги, що проводиться під егідою ООН.

Всесвітній день фотографії сьогодні святкують професійні фотографи та аматори.

Україна 19 серпня відзначає солодкий День пасічника.

Фото: 19 серпня - День пасічника (pixabay.com/Pexels)

Православна церква 19 серпня вшановує свято, присвячене Христу Спасителю - Преображення Господнє, коли Ісус явив Божественну велич своїм учням.

У народі свято іменується Другий або Яблучний Спас. В цей день в храмах святили яблука та інші фрукти, які дозволялося їсти після Спаса. Люди зустрічали осінь, влаштовували гуляння, пригощали малозабезпечених.

Головна прикмета дня: після Преображення погода перетворюється.

19 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1856 році - день народження згущеного молока.

У 1914 році заснована Бойова управа українських Січових Стрільців.

У 1960 році СРСР вперше в історії провів успішний космічний політ живих істот - собак Білки та Стрілки, з поверненням на Землю.

У 1991 році відбулася спроба державного перевороту, яка призвела до розвалу СРСР.

19 серпня: в цей день народилися

У 1689 році - Семюел Річардсон, англійський письменник-романіст.

У 1883 році - Коко Шанель, відома французька кутюр'є, законодавиця світової моди.

У 1945 році - Ян Гіллан, англійський музикант, учасник рок-групи "Deep Purple".

У 1946 році - Білл Клінтон, 42-й президент Америки.

У 1951 році - Володимир Конкін, радянський актор театру і кіно.

19 серпня: в цей день померли

У 1662 році - Блез Паскаль, великий французький вчений, засновник математичного аналізу, теорії ймовірностей і т.д.

У 1753 році - Йоганн Бальтазар Нейман, видатний німецький архітектор бароко і рококо.

У 1819 році - Джеймс Уатт, шотландський інженер, винахідник парової машини, чиїм ім'ям названа одиниця потужності ват.

У 1936 році - Федеріко Гарсіа Лорка, видатний іспанський поет і драматург.

У 1994 році - Роберт Рождественський, радянський поет-пісняр, перекладач.

Іменинники 19 серпня

Сьогодні свої іменини відзначають: Архип, Макар, Михайло, Нонна, Христина.

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Відео: РБК-Україна