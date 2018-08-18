18 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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18 серпня в усьому світі відзначається День бездомних тварин

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 18 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.

18 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно в третю суботу серпня відзначається Всесвітній день бездомних тварин, присвячений проблемам братів наших менших, і в 2018 році він припадає на 18 серпня.

У народі 18 серпня відзначається Євстигній Житник. У цей день селяни просили у землі захисту від нечистої сили і негоди, а ще їли сиру цибулю і хліб з ячменю для оздоровлення. Головна прикмета дня: яка погода на Євстигнія, таким буде весь грудень.

18 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

В 1649 Богдан Хмельницький уклав Зборівський договір з польським королем Яном Казимиром.

1682 році Петро I вступив на престол Царства Російського.

У 1900 році - день народження терміна "телебачення".

У 1941 році в ході Другої світової війни була підірвана гребля ДніпроГЕС.

1991 році в Криму на дачі був узятий під домашній арешт екс-президент СРСР Михайло Горбачов.

18 серпня: в цей день народилися

У 1824 році - П'єр Мартен, французький металург, творець мартенівських печі.

У 1877 році - Макс Фактор, американський парфумер, засновник однойменної косметичної компанії.

У 1933 році - Роман Поланскі, американський актор, режисер, продюсер.

У 1933 році - Бела Руденко, українська оперна співачка.

У 1945 році - Володимир Мигуля, радянський музикант, композитор, співак.

У 1952 році - Патрік Суейзі, відомий американський актор, танцюрист.

18 серпня: в цей день померли

У 1850 році - Оноре де Бальзак, видатний французький письменник, класик світової літератури.

У 2007 році - Віктор Прокопенко, радянський український футболіст і тренер.

У 2010 році - Олесь Ульяненко, український письменник.

У 2011 році - Анатолій Савченко, радянський мультиплікатор, ілюстратор дитячих книжок.

Іменинники 18 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Дар'я, Євдокія, Євстигній, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія.

Відео: РБК-Україна