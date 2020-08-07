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Майже 170 тисяч абонентів "Вінницягаз Збут" зареєструвалися в онлайн-кабінеті споживача

Вінниця, П'ятниця 07 серпня 2020 10:53
Майже 170 тисяч абонентів "Вінницягаз Збут" зареєструвалися в онлайн-кабінеті споживача
Фото: компанія "Вінницягаз Збут" (facebook.com vngaszbut)
Автор: РБК-Україна

Через онлайн-кабінети з початку року здійснили 230 тисяч платежів

Майже 170 тисяч абонентів ТОВ "Вінницягаз Збут" зареєструвалося в особистому кабінеті споживача. Всього з початку 2020 року через онлайн-кабінети було здійснено близько 230 тисяч платежів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Практично кожен третій клієнт нашої компанії тепер має доступ до особистого кабінету і користується сервісами онлайн", - зазначив директор "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Вказано, що особливо популярним такий онлайн-сервіс став під час карантину. За цей час в особистому кабінеті зареєструвалось понад 23 тисячі нових користувачів. З початку року зафіксовано майже 58 тисяч таких клієнтів, тоді як за весь 2019 рік ця цифра склала близько 38 тисяч осіб.

Найбільше зареєструвалося в особистому кабінеті жителів Вінниці та Вінницького району - понад 20 тисяч осіб. Найменше - жителів Оратова - 453 споживача.

У компанії зауважують, що під час карантину реєстрація в особистому кабінеті - найпростіший і найдоступніший метод для передачі показань лічильника та оплати за газ.

"Розв'язати всі питання, пов’язані зі споживанням природного газу, відстежити рахунки, переглянути поточну вартість газу, сплатити за отримані послуги - усе це можна зробити в особистому кабінеті у зручний для вас час. ТОВ "Вінницягаз Збут" щиро дякує всім своїм клієнтам, які вчасно й у повному обсязі сплачують за отримані послуги", - вказано у повідомленні.

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