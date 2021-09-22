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За 16 місяців "Великого будівництва" відновлено майже 300 мостів, - Укравтодор

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Київ, Середа 22 вересня 2021 18:32
За 16 місяців "Великого будівництва" відновлено майже 300 мостів, - Укравтодор Фото: за 16 місяців "Великого будівництва" відновлено майже 300 мостів (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Наталія Гурковська

У рамках національної програми відновлення мостів, яка є частиною програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", за 16 місяців вдалося відремонтувати майже 300 об’єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Укравтодору.

Мостова інфраструктура потребувала термінового оновлення, розповів заступник голови Укравтодору, координатор Національної програми відновлення мостів Андрій Івко. 80% штучних споруд України були побудовані до 1980 року та не утримувалися на належному рівні.

Було досліджено 73% мостів на дорогах державного значення і 25% - місцевого. За результатами обстеження 53% від усіх штучних споруд не відповідають нормативним вимогам.

"Першочергового ремонту потребують 710 мостів. Стан 160 з них наближений до аварійного. Деякі з цих мостів перебувають у критичному стані, тож їх оновлення є предметом національної безпеки", - зазначив Івко.

Зі стартом програми, у квітні 2020 року, планувалось відновити 100 мостів, а в результаті вдалося відновити більше. Капітальний, поточний середній ремонт та реконструкцію за підсумками 2020 року було проведено на 158 мостах.

За 16 місяців &quot;Великого будівництва&quot; відновлено майже 300 мостів, - Укравтодор

Цього року заплановано відновити ще близько 165 мостових споруд. Для цього було виділено 4 мільярди гривень. На завершальному етапі 138 об’єктів - понад 83% від запланованого обсягу.

За 16 місяців &quot;Великого будівництва&quot; відновлено майже 300 мостів, - Укравтодор

Таким чином, за підсумками 16 місяців роботи програми відновлено 296 штучних споруд.

Одним з досягнень програми стало завершення багатьох об’єктів-довгобудів. Зокрема, було здано в експлуатацію комплекс із 2 мостових переправ у селі Розтоки на Буковині, зведення якого почалося ще у 2008 році. Також наближаються до завершення роботи на Запорізьких мостах через Дніпро.

Крім цього, розпочалася реалізація кількох нових великих проєктів. Так, на Полтавщині готуються до старту будівництва Кременчуцького мосту. У вересні закінчується стадія проєктування об’єкту.

На українсько-молдовському кордоні біля Ямполя стартує зведення мостового переходу через Дністер та підходів до нього. Наразі підрядник проводить підготовчі роботи.

"Ямпільський міст буде частиною нового маршруту між Києвом та Кишиневом в обхід невизнаної Придністровської республіки", - додали в Укравтодорі.

Нагадаємо, окрім ремонту мостів у рамках "Великого будівництва" триває масштабне оновлення дорожньої мережі. Так, за словами президента Володимира Зеленського, цього року роботи охоплять 4500 км доріг державного значення і 2000 км - місцевого.

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Велике будівництво
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