За 16 місяців "Великого будівництва" відновлено майже 300 мостів, - Укравтодор

У рамках національної програми відновлення мостів, яка є частиною програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", за 16 місяців вдалося відремонтувати майже 300 об’єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку Укравтодору.

Мостова інфраструктура потребувала термінового оновлення, розповів заступник голови Укравтодору, координатор Національної програми відновлення мостів Андрій Івко. 80% штучних споруд України були побудовані до 1980 року та не утримувалися на належному рівні.

Було досліджено 73% мостів на дорогах державного значення і 25% - місцевого. За результатами обстеження 53% від усіх штучних споруд не відповідають нормативним вимогам.

"Першочергового ремонту потребують 710 мостів. Стан 160 з них наближений до аварійного. Деякі з цих мостів перебувають у критичному стані, тож їх оновлення є предметом національної безпеки", - зазначив Івко.

Зі стартом програми, у квітні 2020 року, планувалось відновити 100 мостів, а в результаті вдалося відновити більше. Капітальний, поточний середній ремонт та реконструкцію за підсумками 2020 року було проведено на 158 мостах.

Цього року заплановано відновити ще близько 165 мостових споруд. Для цього було виділено 4 мільярди гривень. На завершальному етапі 138 об’єктів - понад 83% від запланованого обсягу.

Таким чином, за підсумками 16 місяців роботи програми відновлено 296 штучних споруд.

Одним з досягнень програми стало завершення багатьох об’єктів-довгобудів. Зокрема, було здано в експлуатацію комплекс із 2 мостових переправ у селі Розтоки на Буковині, зведення якого почалося ще у 2008 році. Також наближаються до завершення роботи на Запорізьких мостах через Дніпро.

Крім цього, розпочалася реалізація кількох нових великих проєктів. Так, на Полтавщині готуються до старту будівництва Кременчуцького мосту. У вересні закінчується стадія проєктування об’єкту.

На українсько-молдовському кордоні біля Ямполя стартує зведення мостового переходу через Дністер та підходів до нього. Наразі підрядник проводить підготовчі роботи.

"Ямпільський міст буде частиною нового маршруту між Києвом та Кишиневом в обхід невизнаної Придністровської республіки", - додали в Укравтодорі.