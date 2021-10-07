Більше 140 тисяч дітей осиротіли через пандемію коронавірусу в США
Фото: більше 140 тисяч дітей осиротіли через пандемію коронавірусу в США (freepik.com)
З моменту пандемії коронавірусу в США, більше ніж 140 тисяч дітей пережили смерть своїх батьків або опікунів. Більшість смертей припала на афроамериканську частину сімей в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Згідно з дослідженням, з 1 квітня 2020 року по 30 червня 2021 року, більше ніж 140 тисяч дітей, віком до 18 років, залишилися без батьків або опікунів, які надавали їм житло й задовольняли їх потреби.
Зазначається, що більшість смертей припала саме на афроамериканську частину населення країни.
З початку пандемії коронавірусу в США виявили 44,1 млн випадків зараження, серед яких 708 тисяч виявилися летальними.