14 липня: свята і важливі події на цей день

14 липня 2018 - свята, значні історичні події дня, а також народні прикмети і іменинники
Всі свята 14 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні немає міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються історичні, державні, національні дати і події.
Так, у Франції 14 липня відзначається День взяття Бастилії, Ірак святкує День революції, Південна Осетія - День миротворця, а Швеція вітає з Днем народження кронпринцесу Вікторію.
У народі 14 липня відзначається жіноче свято - Літні Кузьминки. У цей період була найактивніша пора сінокосу, прополки, збору коренеплодів і ягід, а також приготування варення.
Головна прикмета дня: на Кузьму і Дем'яна виходить найсмачніше малинове варення.
Фото: З 14 липня починається сінокіс (pixabay.com/Dvinchanin)
У 1789 році в Парижі зайнята фортеця Бастилія і почалася Велика французька революція.
У 1894 році у Львові відбувся перший в Україні футбольний матч.
У 1917 році оприлюднена декларація про національну автономію України.
У 1956 році в СРСР прийнято закон про державні пенсії.
У 2002 році в Україні створена перша єпархія римсько-католицької церкви.
У 1903 році - Ірвінг Стоун, американський письменник, основоположник біографічних романів.
У 1910 році - Вільям Ханна, американський мультиплікатор, творець Тома і Джеррі.
У 1939 році - Карел Готт, відомий чеський співак.
У 1947 році - В'ячеслав Брюховецький, український педагог і державний діяч.
У 1987 році - Сара Каннінг, канадська актриса.
У 1968 році - Костянтин Паустовський, радянський письменник, класик російської літератури.
У 1991 році - Павло Морозенко, радянський український актор.
У 1995 році - Олесь Гончар, видатний український письменник.
У 2017 році - Анн Голон, французька письменниця, автор циклу романів про Анжеліку.
Сьогодні свої іменини святкують: Олексій, Ангеліна, Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Тихон.
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