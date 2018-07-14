14 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 14 липня - свята (pixabay.com/hillofthirst)

14 липня 2018 - свята, значні історичні події дня, а також народні прикмети і іменинники

Всі свята 14 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

14 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються історичні, державні, національні дати і події.

Так, у Франції 14 липня відзначається День взяття Бастилії, Ірак святкує День революції, Південна Осетія - День миротворця, а Швеція вітає з Днем народження кронпринцесу Вікторію.

У народі 14 липня відзначається жіноче свято - Літні Кузьминки. У цей період була найактивніша пора сінокосу, прополки, збору коренеплодів і ягід, а також приготування варення.

Головна прикмета дня: на Кузьму і Дем'яна виходить найсмачніше малинове варення.

Фото: З 14 липня починається сінокіс (pixabay.com/Dvinchanin)

14 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1789 році в Парижі зайнята фортеця Бастилія і почалася Велика французька революція.

У 1894 році у Львові відбувся перший в Україні футбольний матч.

У 1917 році оприлюднена декларація про національну автономію України.

У 1956 році в СРСР прийнято закон про державні пенсії.

У 2002 році в Україні створена перша єпархія римсько-католицької церкви.

14 липня: в цей день народилися

У 1903 році - Ірвінг Стоун, американський письменник, основоположник біографічних романів.

У 1910 році - Вільям Ханна, американський мультиплікатор, творець Тома і Джеррі.

У 1939 році - Карел Готт, відомий чеський співак.

У 1947 році - В'ячеслав Брюховецький, український педагог і державний діяч.

У 1987 році - Сара Каннінг, канадська актриса.

14 липня: в цей день померли

У 1968 році - Костянтин Паустовський, радянський письменник, класик російської літератури.

У 1991 році - Павло Морозенко, радянський український актор.

У 1995 році - Олесь Гончар, видатний український письменник.

У 2017 році - Анн Голон, французька письменниця, автор циклу романів про Анжеліку.

Іменинники 14 липня

Сьогодні свої іменини святкують: Олексій, Ангеліна, Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, ​​Тихон.

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