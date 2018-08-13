13 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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13 серпня відзначається Міжнародний день лівші, а в народному календарі - Євдокимів день

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 13 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

13 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

У багатьох країнах світу 13 серпня відзначається неофіційне свято - День шульги, присвячене всім, хто віддає перевагу користуванню лівою рукою.

У народі 13 серпня здавна відзначали Євдокимів день або Євдокимові заговини перед початком Успенського посту. Свято Євдокима присвячене праведному, що жив в Азії в IX столітті. Церква вважає його покровителем сімейного вогнища.

Існує кілька прийме в Євдокимів день:

Кінь з місця не рушить, поки мужик над бороною не нахилиться.

Якщо на Євдокима дме сильний вітер - взимку буде багато снігу.

Щоб робота кипіла в Євдокимів день потрібно ретельно попрацювати на землі.

13 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1899 році запатентовано телфон-автомат.

У 1907 році на дорогах Нью-Йорка з'явилися перші таксі.

Фото: 13 серпня 1907 року в Нью-Йорку з'явилося таксі (pixabay.com/tookapic)

У 1928 році виходить в ефір перша передача кольорового телебачення. Трансляцію провели в Лондоні.

У 1912 році лікарем Г. Одином з Франції був вперше виділений вірус раку.

У 1961 році було розпочато будівництво Берлінської стіни.

У 1990 році М.С. Горбачов підписав указ про відновлення всіх прав жертв політичних репресій в СРСР у 20-50 х рр. 20-го століття.

13 серпня: в цей день народилися

У 3113 році до н.е., згідно з календарем цівілізаіі Майя, був створений світ.

У 1829 році - основоположник фізіології праці Іван Сєченов.

У 1899 році - знаменитий режисер, лауреат "Оскара" Альфред Хічкок.

У 1956 році - кубинський революціонер і політик Фідель Кастро.

У 1971 році - актор Володимир Вдовиченков.

У 1975 році - голлівудський актор, володар "Оскара" Кейсі Аффлек.

13 серпня: в цей день померли

У 1799 році - художник-архітектор Василь Баженов.

У 1910 році - сестра милосердя Флоренс Нетінгейл, на честь якої Червоним Хрестом була встановлена ​​медаль найвищого визнання для сестер милосердя.

У 1946 році - письменник-фантаст Герберт Уеллс.

У 2009 році - американський гітарист, один з творців електрогітари Лес Пол.

Іменинники 13 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Анна, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Микола, Діана, Олена, Яна.

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Відео: РБК-Україна