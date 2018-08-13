13 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

13 серпня відзначається Міжнародний день лівші, а в народному календарі - Євдокимів день
Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 13 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.
У багатьох країнах світу 13 серпня відзначається неофіційне свято - День шульги, присвячене всім, хто віддає перевагу користуванню лівою рукою.
У народі 13 серпня здавна відзначали Євдокимів день або Євдокимові заговини перед початком Успенського посту. Свято Євдокима присвячене праведному, що жив в Азії в IX столітті. Церква вважає його покровителем сімейного вогнища.
Існує кілька прийме в Євдокимів день:
У 1899 році запатентовано телфон-автомат.
У 1907 році на дорогах Нью-Йорка з'явилися перші таксі.
Фото: 13 серпня 1907 року в Нью-Йорку з'явилося таксі (pixabay.com/tookapic)
У 1928 році виходить в ефір перша передача кольорового телебачення. Трансляцію провели в Лондоні.
У 1912 році лікарем Г. Одином з Франції був вперше виділений вірус раку.
У 1961 році було розпочато будівництво Берлінської стіни.
У 1990 році М.С. Горбачов підписав указ про відновлення всіх прав жертв політичних репресій в СРСР у 20-50 х рр. 20-го століття.
У 3113 році до н.е., згідно з календарем цівілізаіі Майя, був створений світ.
У 1829 році - основоположник фізіології праці Іван Сєченов.
У 1899 році - знаменитий режисер, лауреат "Оскара" Альфред Хічкок.
У 1956 році - кубинський революціонер і політик Фідель Кастро.
У 1971 році - актор Володимир Вдовиченков.
У 1975 році - голлівудський актор, володар "Оскара" Кейсі Аффлек.
У 1799 році - художник-архітектор Василь Баженов.
У 1910 році - сестра милосердя Флоренс Нетінгейл, на честь якої Червоним Хрестом була встановлена медаль найвищого визнання для сестер милосердя.
У 1946 році - письменник-фантаст Герберт Уеллс.
У 2009 році - американський гітарист, один з творців електрогітари Лес Пол.
Сьогодні свої іменини святкують: Анна, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Микола, Діана, Олена, Яна.
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Відео: РБК-Україна