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За 120 тысяч евро: электрический Renault 5 Turbo получил динамику суперкара

Понедельник 16 декабря 2024 13:59
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За 120 тысяч евро: электрический Renault 5 Turbo получил динамику суперкара Фото: электрический Renault 5 Turbo получил динамику суперкара (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Французский автопроизводитель представил предсерийный вариант спортивного электромобиля Renault 5 Turbo 3E. Известно, что серийный электрический спорткар получит заднеприводную компоновку. Вращают колеса два электромотора с комбинированной отдачей более 500 лошадиных сил, обеспечивающие разгон с места до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для сравнения, серийный городской электромобиль Renault 5 в топовом исполнении имеет 150 сил и с места до первой сотни разгоняется примерно за 8 секунд. Родственный электрический хэтчбек Alpine A290 имеет уже 220 лошадиных сил и ускоряется с места до 100 километров в час за 6,4 секунды.

За 120 тысяч евро: электрический Renault 5 Turbo получил динамику суперкара

В отличие от "гражданского" Renault 5, прототип также получил трубчатый каркас. По данным британских и французских СМИ, Renault 5 Turbo 3E может получить композитный кузов. Учитывая сколько он стоит, тираж, скорее всего, ограничат. Цена новинки может достичь 120 тысяч долларов.

За 120 тысяч евро: электрический Renault 5 Turbo получил динамику суперкара

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