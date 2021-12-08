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Було більше 12 тисяч охочих: NASA обрало кандидатів для польоту на Місяць

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Середа 08 грудня 2021 15:06
Було більше 12 тисяч охочих: NASA обрало кандидатів для польоту на Місяць Фото: NASA обрало кандидатів для польоту на Місяць (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) активно готується до майбутнього польоту на Місяць. Вже було відібрано 10 кандидатів: шість чоловіків та чотирьох жінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Незабаром кандидати розпочнуть підготовку до космічних польотів, яка триватиме протягом двох років.

Варто відзначити, що обранці "Групи 23" - є лише кандидатами, у зв’язку з чим, ймовірно, що хтось з них може й не пройти тренування. Загалом управління отримало майже 12 тисяч заявок від охочих стати астронавтами.

Майбутній екіпаж зобов’язаний вміти працювати не лише у відкритому космосі, але і на навколоземних космічних станціях. Звісно, їх також навчать пілотуванню нових космічних кораблів: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner.

Хто потрапив до "Групи 23"

  • 32-річна Ніколь Айерс - майор ВПС США, досвідчений пілот, яка здійснила більше ніж 200 бойових вильотів;

  • 37-річний Маркос Берріос - майор ВПС США, який здійснив більше ніж 100 бойових вильотів;

  • 35-річна Крістіна Бірч - бакалавр математики, біохімії й молекулярної біофізики. Водночас жінка є й пілотом-випробувачем з досвідом роботи в аерокосмічній галузі;

  • 36-річний Деніз Бьорнхем - лейтенант ВМС США;

  • 42-річний Люк Делані - майор Корпусу морської піхоти США у відставці;

  • 35-річний Андре Дуглас - бакалавр та магістр машинобудування;

  • 39-річний Джек Хетувей - командир ВМС США;

  • 45-річна Аніл Менон - підполковник ВПС США;

  • 38-річний Крістофер Вільямс - бакалавр фізики, доктор астрофізики;

  • 38-річна Джессіка Віттнер - лейтенант-командир ВМС США.

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