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До +12 градусов днем. Синоптики рассказали, где ждать "жару" завтра

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Украина, Понедельник 16 января 2023 15:10
До +12 градусов днем. Синоптики рассказали, где ждать "жару" завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Как и обещали синоптики, в Украине на этой неделе значительно потеплеет. И вторник, 17 января, хороший тому пример.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Ночью в западных и северных областях, днем на Украине, кроме востока, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатском регионе умеренные осадки).

Гололед и ветер

В западной и северной части ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, центральных, южных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 7-12°.

До +12 градусов днем. Синоптики рассказали, где ждать &quot;жару&quot; завтра

Как сообщалось, в Украине в ближайшие пять суток, 13-18 января, прогнозируется постепенное повышение температуры. Морозы начали отступать с понедельника.

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