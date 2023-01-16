До +12 градусов днем. Синоптики рассказали, где ждать "жару" завтра

Как и обещали синоптики, в Украине на этой неделе значительно потеплеет. И вторник, 17 января, хороший тому пример.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Осадки

Ночью в западных и северных областях, днем на Украине, кроме востока, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатском регионе умеренные осадки).

Гололед и ветер

В западной и северной части ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, центральных, южных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 7-12°.