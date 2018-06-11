11 червня: свята і важливі події на цей день

Свята 11 червня, історичні події та прикмети цього дня
Всі свята 11 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні немає міжнародних свят, проте день багатий на пам'ятні дати, пов'язані з королівськими і титулованими особами в різних країнах.
Наприклад, в Австралії відзначається офіційне свято День народження королеви, яке встановлене на честь монархів Сполученого королівства і Співдружності націй, проте не збігається з фактичним днем появи на світ чинного правителя. Також 11 червня, починаючи з 1872 року, острови Гаваї і деякі райони Америки відзначають своє національне свято - День короля Камеамеа. А Данія 11 червня вшановує День народження Принца Хенріка.
У народі 11 червня шанується Феодосья Колосятиця. Вважалося, що до цього дня починає колоситися жито, і з'являються перші білі гриби.
Головна прикмета дня: якщо на Феодосію сухий туман - буде поганий урожай хліба.
У 1742 році - день народження кухонної плити.
Фото: 11 червня - день народження кухонної плити (pixabay.com/stux)
У 1842 році опублікована поема Миколи Гоголя "Мертві душі".
У 1888 році в Києві було відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.
У 1889 році - день народження складного стільця.
У 1913 році в столиці України відкрилася Всеросійська сільськогосподарська виставка.
У 1921 році в УРСР оголошена боротьба з безпритульністю.
У 1965 році група "The Beatles" отримала орден Британської імперії.
У 1990 році в Україні було встановлено час другого часового поясу.
У 1864 році - Ріхард Штраус, відомий німецький композитор і диригент.
У 1910 році - Жак-Ів Кусто, відомий французький океанограф, натураліст і мандрівник.
У 1970 році - Олександр Литвинов (Веня Д’ркін), український рок-бард.
У 1982 році - Анатолій Солоніцин, радянський актор.
У 1979 році - Джон Уейн, американський актор, король вестерну.
У 2009 році - Георгій Вайнер, радянський письменник детективів, журналіст.
Сьогодні іменини святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.
Як захиститися від палючого сонця (video.rbc.ua)