11 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 11 липня - День шоколаду (pixabay.com/sunawang)

11 липня 2018 - свято ласунів - Всесвітній день шоколаду

Всі свята 11 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

11 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 11 липня святкують Всесвітній день народонаселення, заснований під егідою ООН в 1989 році, який має на меті контроль над чисельністю людей на нашій планеті.

Також сьогодні всі ласуни відзначають смачне свято - Всесвітній день шоколаду.

У народі 11 липня вшановується Кропив'яні заговини. Люди вважали, що з цього дня кропива втрачає свою силу і цілющі властивості, а тому важливо встигнути наостанок приготувати на обід страви з листя кропиви.

Головна прикмета дня: якщо зозуля не кує - до ранньої зими.

Фото: 11 липня - Кропив'яні заговини (pixabay.com/ariesa66)

11 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1925 році у Львові організовано Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО).

У 1933 році в Женеві була прийнята міжнародна конвенція з контролю за наркотиками.

У 1941 році в ході Другої світової війни почалася оборона Києва.

У 1943 році - відбулися події Волинської трагедії протистояння українського і польського народу.

У 1971 році відбулася перша постановка рок-опери "Ісус Христос - суперзірка".

У 2010 році збірна Іспанії вперше стала переможцем чемпіонату світу з футболу.

11 липня: в цей день народилися

У 1934 році - Джорджіо Армані, італійський модельєр, засновник компанії "Armani".

У 1951 році - В'ячеслав Анісін, радянський хокеїст, багаторазовий чемпіон світу.

У 1959 році - Річі Самбора, американський гітарист, учасник рок-групи "Bon Jovi".

У 1969 році - Олег Гуцуляк, український письменник, філософ.

11 липня: в цей день померли

У 969 році - Ольга, княгиня Київська, перша російська свята.

У 1844 році - Євген Баратинський, відомий російський поет.

У 1989 році - Лоренс Олів'є, англійський актор, режисер.

У 1990 році - Михайло Анчаров, російський письменник, поет, художник.

Іменинники 11 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кир, Павло, Сергій.

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