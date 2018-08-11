11 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Ілюстративне фото (facebook.com/elena.zamalenchuk)

11 серпня православні християни відзначають Різдво Миколи Чудотворця, а в народному календарі - свято Калинник

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 11 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

11 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

В цей день у церковному календарі відзначається свято Різдва Миколи Угодника. 11 серпня - одне з трьох свят, присвячених святителю Миколаю Чудотворцю.

Незважаючи на те, що міжнародних свят 11 серпня немає, в різних країнах світу святкуються важливі дати і проходять незвичайні національні торжества. Наприклад, в шведському Мальме - фестиваль раків, приурочений до зняття заборони на ловлю цих річкових мешканців. У Вірменії відзначають Навасард - День національної ідентичності. У Латвії - пам'ятна дата на честь борців за свободу країни.

У народному календарі на 11 серпня припадає свято Калинника або Калинів день. З давніх-давен в цей день було прийнято готувати ласощі та напої з калини. Традиційним святковим частуванням були пироги з калиною. З Калинника в північних регіонах вранці вже могли починатися приморозки, небезпечні для врожаю на полях.

Прикмети дня:

На Калинів день тепло - до сухої і теплої осені.

Туман у Калинник передрікає хороший урожай вівса і ячменю.

Достиглий овес зазеленів - до похмурої погоди.

Фото: 11 серпня - Калинник (pixabay.com/marikoja)

11 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1337 році Сергієм Радонезьким був заснований монастир, нині Троїце-Сергієва Лавра.

У 1804 році Австрія стала імперією.

У 1926 році компанією "Кодак" було оголошено про початок робіт зі створення кольорової фотоплівки.

У 1973 році на радянських телеекранах було розпочато показ багатосерійного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни".

У 1989 році були реабілітовані засуджені у справі Спілки визволення України.

У 2003 році розпочата миротворча місія українських військ в Іраку.

11 серпня: в цей день народилися

У 1778 році - Фрідріх Людвіг Ян, засновник спортивної гімнастики.

У 1889 році - Олександр Шульгін, український політик, дипломат, секретар міжнародних справ УНР.

У 1950 році - Стів Возняк, програміст, один із засновників компанії Apple. Дідусь і бабуся Возняка по батьківській лінії жили на Буковині.

У 1965 році - Віола Девіс, голлівудська актриса, володарка премії "Оскар".

У 1983 році - американський актор Кріс Хемсворт.

11 серпня: в цей день померли

У 1680 році - козацький кошовий отаман Іван Сірко.

У 1818 році - механік-самоучка Іван Кулібін.

У 1956 році - художник-абстракціоніст Джексон Поллок.

У 1983 році - японський режисер і сценарист Сацуо Ямамото.

У 1996 році - ясновидиця з Болгарії Ванга.

У 2014 році - американський актор Робін Вільямс.

Іменинники 11 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Михайло, Микола, Клара, Серафіма.

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Відео: РБК-Україна