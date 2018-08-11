11 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

11 серпня православні християни відзначають Різдво Миколи Чудотворця, а в народному календарі - свято Калинник
Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 11 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.
В цей день у церковному календарі відзначається свято Різдва Миколи Угодника. 11 серпня - одне з трьох свят, присвячених святителю Миколаю Чудотворцю.
Незважаючи на те, що міжнародних свят 11 серпня немає, в різних країнах світу святкуються важливі дати і проходять незвичайні національні торжества. Наприклад, в шведському Мальме - фестиваль раків, приурочений до зняття заборони на ловлю цих річкових мешканців. У Вірменії відзначають Навасард - День національної ідентичності. У Латвії - пам'ятна дата на честь борців за свободу країни.
У народному календарі на 11 серпня припадає свято Калинника або Калинів день. З давніх-давен в цей день було прийнято готувати ласощі та напої з калини. Традиційним святковим частуванням були пироги з калиною. З Калинника в північних регіонах вранці вже могли починатися приморозки, небезпечні для врожаю на полях.
Прикмети дня:
Фото: 11 серпня - Калинник (pixabay.com/marikoja)
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Відео: РБК-Україна