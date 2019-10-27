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Понад 1 тис. споживачів Житомирської області придбали газ на зиму за літньою ціною

Новини » Енергетика    27.10.2019 - 12:55
Понад 1 тис. споживачів Житомирської області придбали газ на зиму за літньою ціною
Ілюстративне фото (УНІАН)

Споживачі Житомирської області взяли участь у акції "Твоя енергонезалежність"

Понад 1 тис. споживачів Житомирської області придбали газ на зиму за літньою ціною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Житомиргаз Збуту".

Як повідомляється, акція "Твоя енергонезалежність" стартувала 23 серпня і тривала до 25 вересня. За першу декаду акції виявили зацікавленість і отримали консультації в Центрах обслуговування клієнтів Житомирської області 4360 споживачів газу.

За перші два тижні акції "Твоя енергонезалежність" 1001 клієнт ТОВ "Житомиргаз Збут" закупили понад мільйон куб. м газу на опалювальний сезон по літній ціні. При цьому 156 клієнтів оформили купівлю газу у Центрі обслуговування клієнтів, а в рази більше споживачів зробили це через Особистий кабінет на сайті 104.ua. Споживачі Житомирської області вперше отримали можливість придбати газ "наперед", створивши "резерв" газу на опалювальний період за ціною 5 995,53 грн. за 1000 куб.м.

Перші два тижні акції показали, що дуже багатьох споживачів ця акція зацікавила. Але однією з умов була відсутність боргів. З метою розширення можливостей споживачів приєднатися до акції з 9 вересня таку умову було скасовано.

Як повідомив директор "Житомиргаз Збуту" В’ячеслав Тарасов, скористатися акцією "Твоя енергонезалежність" могли навіть ті споживачі, які мали борги за попередні періоди.

"Але закуплений обсяг газу в рамках акції буде використовуватися ними лише в опалювальний період з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. Участь в акції не звільняє таких споживачів від необхідності погашення накопичених боргів за попередні періоди", - розповідав він.

Нагадаємо, що в акційній ціні - 5 995,53 грн за 1000 куб.м не враховані послуги за доставку газу, які встановлюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя енергонезалежність" будуть зазначені в щомісячному рахунку за використане паливо.

Приєднатися до акції і оплатити покупку можна двома способами: онлайн через Особистий кабінет на сайті 104.ua або в Центрі обслуговування клієнтів. Для оформлення купівлі в ЦОК потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, актуальні показання лічильника газу, а також 100% сплатити за замовлений обсяг газу.

В Особистому кабінеті споживачу необхідно ввести показання свого лічильника, вказати обсяг газу, який він хоче придбати, та оплатити сформований програмою рахунок.

Максимальний обсяг закупівлі газу обмежений - 25 тис. куб.м. на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України". Подробиці акції - на сайті 104.ua.

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