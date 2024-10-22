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В Киеве состоится 10-й Киевский международный экономический форум

Вторник 22 октября 2024 13:50 promo
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В Киеве состоится 10-й Киевский международный экономический форум Фото: в Киеве состоится 10-й Киевский международный экономический форум
Автор: Александр Мороз

В Киеве 7 ноября состоится 10-й Киевский международный экономический форум (КМЭФ) 2024 года на тему "Сила вызова. Что будет формировать будущее Украины и мира?".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.

Уже в третий раз форум состоится в Киеве в условиях военного положения. Его участники обсудят темы войны в Украине в контексте глобального мира: защита экономических интересов Украины в ЕС, возможности и вызовы для человеческого капитала, будущее энергетической системы, украинский Defence Tech на мировом рынке технологий, отношения бизнеса с властью по восстановлению Украины.

В этом году Форум пройдет на фоне президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. Результаты выборов станут одной из ключевых тем для обсуждения среди спикеров и участников.

"Важно, чтобы бизнес, государство и общество работали вместе над созданием эффективных механизмов сотрудничества. Особенно сейчас, когда к полномасштабному вторжению в Украине прибавляется еще и глобальная нестабильность. Мы находимся на грани больших изменений, и перед нами стоит вопрос: как мы их используем?" Станут ли эти вызовы непреодолимым препятствием или, напротив, стимулом для поиска новых решений и движения вперед?", - отмечает Юрий Пивоваров, СЕО Киевского международного экономического форума.

Организаторы ожидают более 100 спикеров, которые примут участие в 16 панельных дискуссиях.
Среди них:

Представители международного сообщества

  • Вячеслав Домбровскис, Министр экономики и энергетики Латвии (2014), Министр образования и науки Латвии (2013-2014)
  • Катарина Матернова, Посол Европейского Союза в Украине
  • Майкл Макфол, профессор политических наук при Стэнфордском университете (онлайн)
  • Джон Дентон, генеральный секретарь Международной торговой палаты (ICC)
  • Криспин Эллисон, старший партнер компании Marsh McLennan
  • Константинос Накос, партнер и президент Chicago Atlantic Trident
  • Дэн Райс, Президент Американ Юниверсити Киев, бывший офицер армии США

Лидеры бизнес-сообщества

  • Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина
  • Василий Хмельницкий, Инициатор форума, основатель холдинга UFuture
  • Евгений Осипов, CEO компании Kernel
  • Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM
  • Галина Герега, соучредитель группы компаний "Эпицентр"
  • Тарас Кицмей, соучредитель и член Совета директоров компании SoftServe
  • Сергей Войцеховский, член совета директоров BGV Group Management

К дискуссионным панелям также присоединятся участники из государственного сектора - представители Кабинета министров, Офиса президента Украины и Верховной Рады. Обновление программы и анонсирование спикеров можно отслеживать на сайте.

В этом году КМЭФ в партнерстве с Gen.Ukrainian направляет часть средств от продажи билетов на психологическую реабилитацию пострадавших в результате войны детей. Денежные средства будут использованы для организации лагерей Gen.Camp, где дети получат профессиональную помощь от квалифицированных психологов и психотерапевтов. Кроме этого, желающие могут совершить дополнительные пожертвования по ссылке.

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