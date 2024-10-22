В Киеве состоится 10-й Киевский международный экономический форум
В Киеве 7 ноября состоится 10-й Киевский международный экономический форум (КМЭФ) 2024 года на тему "Сила вызова. Что будет формировать будущее Украины и мира?".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.
Уже в третий раз форум состоится в Киеве в условиях военного положения. Его участники обсудят темы войны в Украине в контексте глобального мира: защита экономических интересов Украины в ЕС, возможности и вызовы для человеческого капитала, будущее энергетической системы, украинский Defence Tech на мировом рынке технологий, отношения бизнеса с властью по восстановлению Украины.
В этом году Форум пройдет на фоне президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. Результаты выборов станут одной из ключевых тем для обсуждения среди спикеров и участников.
"Важно, чтобы бизнес, государство и общество работали вместе над созданием эффективных механизмов сотрудничества. Особенно сейчас, когда к полномасштабному вторжению в Украине прибавляется еще и глобальная нестабильность. Мы находимся на грани больших изменений, и перед нами стоит вопрос: как мы их используем?" Станут ли эти вызовы непреодолимым препятствием или, напротив, стимулом для поиска новых решений и движения вперед?", - отмечает Юрий Пивоваров, СЕО Киевского международного экономического форума.
Организаторы ожидают более 100 спикеров, которые примут участие в 16 панельных дискуссиях.
Среди них:
Представители международного сообщества
- Вячеслав Домбровскис, Министр экономики и энергетики Латвии (2014), Министр образования и науки Латвии (2013-2014)
- Катарина Матернова, Посол Европейского Союза в Украине
- Майкл Макфол, профессор политических наук при Стэнфордском университете (онлайн)
- Джон Дентон, генеральный секретарь Международной торговой палаты (ICC)
- Криспин Эллисон, старший партнер компании Marsh McLennan
- Константинос Накос, партнер и президент Chicago Atlantic Trident
- Дэн Райс, Президент Американ Юниверсити Киев, бывший офицер армии США
Лидеры бизнес-сообщества
- Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина
- Василий Хмельницкий, Инициатор форума, основатель холдинга UFuture
- Евгений Осипов, CEO компании Kernel
- Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM
- Галина Герега, соучредитель группы компаний "Эпицентр"
- Тарас Кицмей, соучредитель и член Совета директоров компании SoftServe
- Сергей Войцеховский, член совета директоров BGV Group Management
К дискуссионным панелям также присоединятся участники из государственного сектора - представители Кабинета министров, Офиса президента Украины и Верховной Рады. Обновление программы и анонсирование спикеров можно отслеживать на сайте.
В этом году КМЭФ в партнерстве с Gen.Ukrainian направляет часть средств от продажи билетов на психологическую реабилитацию пострадавших в результате войны детей. Денежные средства будут использованы для организации лагерей Gen.Camp, где дети получат профессиональную помощь от квалифицированных психологов и психотерапевтов. Кроме этого, желающие могут совершить дополнительные пожертвования по ссылке.
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