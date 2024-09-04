Ручная кладь на железной дороге и в самолете: как могут наказывать пассажиров за превышение норм

Опытные путешественники знают, что каждый вид транспорта имеет те или иные ограничения насчет допустимых размеров ручной клади, которую разрешено перевозить пассажирам.

РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко , какие именно нормы установлены для ручной клади, допускаемой к перевозке железнодорожным транспортом и в самолетах авиакомпаний, а также "светит" ли пассажирам наказание за их превышение.

Какую ручную кладь можно перевозить бесплатно на железной дороге

По словам эксперта, в железнодорожном транспорте пассажиру разрешается бесплатно перевозить с собой в вагоне ручную кладь весом до 36 кг:

на полный проездной документ

на льготный проездной документ

на детский проездной документ (в том числе безоплатный)

При этом ее размер "по сумме трех измерений" не должен превышать 200 см.

Булименко добавил, что превышение ручной клади до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа.

"Ручная кладь, общий вес которой превышает 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается", - уточнил он.

Требования к ручной клади во время путешествия самолетом

Во время полномасштабной войны с РФ авиасообщение в Украине "поставлено на паузу", однако большое количество граждан выбирают авиатранспорт в других странах, куда они были вынуждены выехать, спасая собственные жизни.

Исходя из этого, рассказывая о требованиях к ручной клади в самолетах, Булименко ссылался на общие рекомендации Международной торгово-промышленной ассоциации авиаперевозчиков (International Air Transport Association) или IATA.

Он объяснил, что, согласно общим рекомендациям IATA, к ручной клади относятся чемоданы с размерами 126 см = 56 см (высота) + 45 см (ширина) + 25 см (глубина).

"В размеры ручной клади входят ручки, колесики и боковые карманы чемодана. При этом каждая авиакомпания устанавливает свои стандарты к ручной клади", - уточнил адвокат.

Если размер или вес ручной клади превышает установленные авиакомпанией требования, пассажир должен: