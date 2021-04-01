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Зірочки в очах досі: Тарабарова отримала серйозну травму

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 12:47
Зірочки в очах досі: Тарабарова отримала серйозну травму Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Світлана Тарабарова повідомила про неприємний інцидент, який стався з нею на одному з телеканалів. Вона приїхала на зйомки, але не вписалася у двері та сильно вдарилася.

Деталі події артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомила Світлана Тарабарова, вона поїхала на зйомки на один із телеканалів у столиці. На вході на канал вона не помітила двері та врізалася в них. В результаті інциденту в артистки утворився величезний синяк на носі.

"Сьогодні, заходячи на студію, на мене напали двері". Точніше я з усієї дурі вдарилася об одвірок носом. Такий хруст був...зірочки на очах і досі. Як таке могло статися? Я не розумію", - написала артистка.

Вона додала, що виною всьому могло стати недосипання і втома. Від удару в неї з'явилося запаморочення і невеликий набряк.

"О, це такий недосип. Подумала я про себе, уявляючи, як мій ніс зігнувся в іншу сторону. Пощастило – крові не було і ніс начебто на місці, але набряк і запаморочення є. Кажуть, може бути навіть і струс. Завтра буде синяк 100%. Боляче – не передати словами, але треба було працювати, підвести команду – не моя тема. Тому зціпивши зуби та з посмішкою на обличчі – вперед на майданчик", - додала Тарабарова і закликала всіх бути обережніше й уважніше.

Також співачка опублікувала фотографію після удару об двері.

Зірочки в очах досі: Тарабарова отримала серйозну травму

Зірочки в очах досі: Тарабарова отримала серйозну травмуФото: instagram.com/tarabarova

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