YUNA 2020: стала відома нова дата проведення музичної премії

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Щорічна музична церемонія відбудеться в цьому році!

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив нову дату проведення 9-ої церемонії YUNA 2020 – 14 вересня 2020 року. Згідно із рішенням засновника премії Захура Мохаммада та співзасновника і за сумісництвом генерального продюсера YUNA Павла Шилька, церемонія YUNA 2020 відбудеться, незважаючи на всі складнощі та обставини.

«Ще в березні із введенням загальнонаціонального карантину у всієї команди оргкомітету премії не було жодних сумнівів у тому, що церемонія YUNA відбудеться! Буде вона у березні, травні, чи вересні – не настільки принципове питання, – прокоментував Павло Шилько. – Головне те, що премія пройде тоді, коли це буде безпечним для глядачів, артистів та команди премії. Знаємо та віримо: YUNA must go on!»

За словами організаторів, оголошений раніше перелік артистів, які виступлять на церемонії YUNA 2020, залишається актуальним, а придбані квитки на церемонію є дійсними.

На грандіозному гала-концерті 14 вересня на глядачів очікують музичні номери від MONATIK, MELOVIN, MARUV, групи BEZ ОБМЕЖЕНЬ, Артема Пивоварова і дуету Alina Pash & KRUTЬ. Організатори інтригують та говорять, що ближче до події оголосять ряд не менш гучних імен. Ведучим премії стане шоумен Володимир Остапчук, який готує прожарку зірок на церемонії.

Нагадаємо, премія мала відбутися 24 березня, проте із введенням в Україні карантину, організатори Національної музичної премії YUNA прийняли рішення про перенесення дати церемонії на 26 травня, а потім – на 14 вересня.