ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

YUNA 2020: стала відома нова дата проведення музичної премії

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2020 - 10:54
YUNA 2020: стала відома нова дата проведення музичної премії
Фото: прес-служба

Щорічна музична церемонія відбудеться в цьому році!

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив нову дату проведення 9-ої церемонії YUNA 2020 – 14 вересня 2020 року. Згідно із рішенням засновника премії Захура Мохаммада та співзасновника і за сумісництвом генерального продюсера YUNA Павла Шилька, церемонія YUNA 2020 відбудеться, незважаючи на всі складнощі та обставини.

«Ще в березні із введенням загальнонаціонального карантину у всієї команди оргкомітету премії не було жодних сумнівів у тому, що церемонія YUNA відбудеться! Буде вона у березні, травні, чи вересні – не настільки принципове питання, – прокоментував Павло Шилько. – Головне те, що премія пройде тоді, коли це буде безпечним для глядачів, артистів та команди премії. Знаємо та віримо: YUNA must go on!»

За словами організаторів, оголошений раніше перелік артистів, які виступлять на церемонії YUNA 2020, залишається актуальним, а придбані квитки на церемонію є дійсними.

На грандіозному гала-концерті 14 вересня на глядачів очікують музичні номери від MONATIK, MELOVIN, MARUV, групи BEZ ОБМЕЖЕНЬ, Артема Пивоварова і дуету Alina Pash & KRUTЬ. Організатори інтригують та говорять, що ближче до події оголосять ряд не менш гучних імен. Ведучим премії стане шоумен Володимир Остапчук, який готує прожарку зірок на церемонії.

Нагадаємо, премія мала відбутися 24 березня, проте із введенням в Україні карантину, організатори Національної музичної премії YUNA прийняли рішення про перенесення дати церемонії на 26 травня, а потім – на 14 вересня.

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії Потап, Остапчук чи Добринін: Павло Шилько назвав ім’я ведучого YUNA 2020
Новини України премияцеремония
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся