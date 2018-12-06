"Ядерна суміш": Тіни Кароль захопила кліпом на нову пісню

Кліп на пісню Тіни Кароль "Сила Висоти" (Відео: YouTube / TinaKarol)

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно здобула перемогу в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" за версією "М1 Music Awards", представила кліп на нову пісню "Сила Висоти". Про це співачка повідомила в четвер, 6 грудня, на своїй сторінці в Instagram.

Музику і слова цієї пісні написав Єгор Солодовников, автор знаменитого хіта Тіни Кароль "Здатися ти завжди встигнеш", яку нещодавно "позичив" артист і продюсер Потап.

"Зустрічайте прем'єру: кліп на нову пісню "Сила Висоти", - написала Тіна і закликала шанувальників пелиться своїми враженнями про твір.

Скріншот: instagram.com/tina_karol

У новому кліпі Тіни Кароль "Сила висоти" режисер Хиндрек Маасик робить ставку на жіночність і красу самої артистки, обігруючи в кліпі граціозність її привабливого образу, зазначається у описі до відео на YouTube.

Кліп на пісню Тіни Кароль "Сила Висоти" (Фото: скріншот: YouTube / TinaKarol)

"Кліп на пісню Тіни Кароль "Сила висоти" - це еталонне відображення краси жінки. Тіна надихає знімати такі чуттєві, художні, тонкі за змістом роботи. Її сексуальність делікатна, її магнетизм в деталях", - розповів режисер кліпу Хиндрек Маасик.

"Я щаслива знову об'єднати навколо себе кращих і створити нове життя — каже Тіна Кароль. — Пісні для мене — це моє життя. "Сила висоти" — це пісня про відданість жінки своєму чоловікові яка покірно оберігає його".

Тіна Кароль у кліпі "Сила Висоти" (Фото: скріншот: YouTube / TinaKarol)

Текст пісні "Сила висоти" (мовою оригіналу)

"Я ворвусь в твою жизнь, как птица,

Я не дам тебе спать,

Я тебе буду сниться.

Знай, я с первого дня была рядом,

Ты единственный, кто в силах меня приручить,

Ты единственный, кто в силах меня приручить.

Я летала в небесах,

Я летала в небе сама,

Мои крылья остужали ледники на полюсах.

Я встречала корабли

В двух неделях от земли,

Капитаны их спасали, капитаны всё могли,

И в тебе я вижу силу высоты!

Я ворвусь в твою жизнь, как птица,

Я не дам тебе спать,

Я тебе буду сниться.

Знай, я с первого дня была рядом,

Ты единственный, кто в силах меня приручить,

Ты единственный, кто в силах меня приручить.

В нашей книге о любви

Недописанных страниц

Ровно столько, сколько хочешь,

Впереди еще вся жизнь.

Ты без клеток золотых,

Без очередных границ,

Привязал меня навечно

Для сердечной красоты...

И напомнил снова силу высоты...

Я ворвусь в твою жизнь, как птица,

Я не дам тебе спать,

Я тебе буду сниться.

Знай, я с первого дня была рядом,

Ты единственный, кто в силах меня приручить,

Ты единственный, кто в силах меня приручить".

Тіна Кароль у кліпі "Сила Висоти" (Фото: скріншот: YouTube / TinaKarol)

В коментарях до посту Тіни Кароль шанувальники висловлюють захоплення від нової роботи і купають співачку в компліментах:

"Це мистецтво! Найкраще, що я коли небудь бачила і чула. Браво! Спасибі вам за вашу творчість!";

"Дуже жіночно!";

"З перших нот я зрозуміла, яка пісня у мене буде тепер постійно на повторі! А кліп... такий інтимний, ніжний і пристрасний! Серце трохи не виплигнуло від захвату! Взагалі така ядерна суміш чогось нового і такого рідного. Неймовірна робота! Люблю!"...

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль рассказала як стала родичкою Ірми Вітовської.

Також ми писали про те, що Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним чином без макіяжу.

Нагадаємо, раніше зірка розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

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Відео: РБК-Україна