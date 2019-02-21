ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Погляд чоловіка безцінний": Регіна Тодоренко оголилася і приголомшила Топалова

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2019 - 11:02
"Погляд чоловіка безцінний": Регіна Тодоренко оголилася і приголомшила Топалова
Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак пообіцяв з'явиться в кадрі разом з дружиною і сином в її авторському шоу

Російський співак і чоловік популярної ведучої Регіни Тодоренко потішив мережу спільним оригінальним фото. Пікантний знімок музикант опублікував на сторінці в Instagram.

У кадрі Регіна звабливо посміхається на камеру, відкриваючи перед Владом плащ. Оголене плече і ніжки натякають на те, що під верхнім одягом не повинно бути нічого. Про це ж говорить здивований і ошелешений погляд чоловіка знаменитості, який не може відірвати очей від провокативної дружини.

"Скоро! "П'ятниця з Регіною, Регіна Тодоренко і я! І наш син. Скоро ви про все дізнаєтесь і побачите! Ееееее!!! Буде смішно і цікаво", - пообіцяв артист.

&quot;Погляд чоловіка безцінний&quot;: Регіна Тодоренко оголилася і приголомшила Топалова

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники прийшли в захват від такої новини, побажавши скоріше побачити малюка пари, якого, до речі, назвали Михайлом, хоч зіркові батьки і довго тримали його ім'я в таємниці. Звичайно ж, вони оцінили по достоїнству і оригінальний кадр.

"Фото супер. Теж таке хочу", "На цьому шоу тато, мама і синочок. Сам Бог повелів Вам заспівати дуетом. Чекаємо", "Погляд чоловіка безцінний", "Дивиться на дружину як березневий кіт", "Ви супер. Чекаємо Вас сім'я у повному складі", "Ви такі класні. Бережіть один одного", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко чесно зізналася недоліки зовнішності, анонсувавши нові випуски шоу "Мейкаперы".

Раніше Регіна Тодоренко ризикнула показати себе без макіяжу і пожартувала над власним перетворенням за допомогою косметики.

Відео: РБК-Україна

"У Влада щасливі очі": елегантні Тодоренко і Топалов захопили фанів "Так душевно": молода мама Тодоренко показала, як проводить час в Одесі
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся