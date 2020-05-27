Вирвалися на свободу: Слава з НеАнгелів показала дітям світ "особливої розкоші і багатства"

Співачка з сином та донькою погуляла по мальовничому Межигір'ю
Учасниця популярної української групи НеАнгели Слава Камінська дуже рада послабленню карантину, адже сидіти вдома з двома активними маленькими дітьми дуже непросто. І хоча співачка щосили розважали малюків і залучала їх до домашнього господарства і тренувань, немає нічого краще прогулянок на вулиці. На радощах артистка з сином Леоном і дочкою Лаурою вирушили на прогулянку за місто, вибравши для цього музей під відкритим небом в Межигір'ї.
На своїй сторінці в Instagram Слава поділилася барвистими кадрами з сімейної вилазки, а також своїми враженнями. З собою вони взяли самокати, а також подругу Камінської.
Діти з радістю носилися по величезній території парку та садиби і ласували солодкою ватою. Як зізналася зірка, це був особливий кайф нарешті потрапити на природу.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
"Доведено, що діти, які звикли гуляти тільки на терасі, вивчивши її вздовж і впоперек до кожного куточка, тепер втомлюються на свіжому повітрі в два рази повільніше. Цей особливий кайф – вирватися «на волю» після виснажливого сидіння вдома. Не всі дорослі витримують тиск чотирма стінами, боюся уявити, як переживали всередині кіндери. Бойова екіпіровка – дезінфектор в кожній кишені і різкий бічний зір, щоб встежити за цими двома в Межигір'ї", - зізналася Слава.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
Крім того, співачка не в перший раз уражається масштабами розкоші колишнього маєтку побіжного екс-президента Януковича.
"До речі, кожен раз дивуюся, як у перший: як одна людина закрила себе в окремому великому місті? Обійти Межигір'я за раз – просто нереально. Або у когось виходило? Розкажіть свої враження від першого візиту в цей світ «особливої розкоші і багатства». PS. Хто в курсі, де ще можна з дітьми покататися на самокатах? PPS. Зоопарк не пропонувати))" - пише Камінська.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
Користувачі мережі почали пропонувати артистці варіанти, де ще можна погуляти з дітками, і розчулюватися яскравим кадрам.
Скріншот коментарів
Раніше Слава Камінська з групи НеАнгели розповіла про бійки та конфлікти з колегою по дуету Вікторією Смеюхой.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Марина Настевіч