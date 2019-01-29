"Ви заручені?" На фото Насті Каменських фани помітили цікаву деталь

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала романтичний знімок, який змусив шанувальників задуматися про зміну її сімейного статусу

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася з робочої поїздки до США, куди вирушила в промо-тур з Потапом, заінтригувала шанувальників новими фото в Instagram. Їх увагу привернула сяюча обручка на пальці артистки.

На знімку Настя позує в чорному мереживному топі на тонких бретелях, грайливо посміхаючись на камеру і кокетливо притиснувши руку до губ. Від пильного ока її підписників не змогла сховатися обручка на витонченому пальчику NK.

Судячи з антуражу на знімку та заднього фону, Каменських сидить у ресторані з приглушеним світлом, її щасливий вигляд видає сяючий погляд.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Обручка на пальці. Ви заручені?", "А на пальчику каблучка. Я дуже рада за тебе", "Одружена?", "Неперевершена красуня!", "Шалено красива Анастасія", "Ех, хороша Настюша. Прям слів підібрати не можу!", "До чого ж ти приємна! Очі кайфують! Впевнений в житті (у спілкуванні) не гірше, для душі!", "Гаряча штучка", - не шкодували компліментів фани зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Потапа і Насті давно підозрюють їх у романі і постійно цікавляться, чому артисти так багато часу проводять в компанії один одного, а також просять їх прокоментувати свої відносини і не тримати їх у невіданні. Наприклад, по прильоту в Америку співачка і продюсер постійно розміщували спільні кадри і дражнили фанів.

До речі, підписники Насті Каменських та Олексія Потапенка (справжнє ім'я Потапа) запідозрили, що артисти також разом їздили у відпустку, адже особливо уважні шанувальники помітили, що на курортних кадрах вони позують у одного і того ж басейну.

Відео: РБК-Україна