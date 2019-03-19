ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всім, хто переживав: Леся Нікітюк порадувала гарними новинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2019 - 14:27
Всім, хто переживав: Леся Нікітюк порадувала гарними новинами
Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча запевнила шанувальників, що йде на поправку

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка по поверненню з Єгипту потрапила в лікарню з нездужанням, розповіла про своє самопочуття та стан здоров'я. На свіжому фото, розміщеному в сторіз Instagram, знаменитість посміхається і запевняє прихильників, що з нею все добре.

Леся позує в кімнаті, дуже схожій на гримерку, де на туалетному столику біля дзеркала стоять квіти, а також безліч косметичних засобів. Судячи з усього, Леся повернулася на знімальний майданчик заради роботи над новим сезоном шоу "Хто проти блондинок".

Знаменитість позує в чорних штанях по фігурі, футболці з кумедними Міккі-Маусом, чорній шкіряній куртці і стильній шапці-панамці, з-під якої видно її розкішне волосся – Леся зважилася на зміну відтінку і довжини волосся і обзавелася білявими кучерями до пояса.

"Мені вже краще. Спасибі всім, хто переживав. Обіймаю", - залишила підпис до кадру зірка, помахавши шанувальникам рукою на камеру.

Всім, хто переживав: Леся Нікітюк порадувала гарними новинами

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Никтюк відвідала єгипетські піраміди і навіть сфотографувала на пам'ять "поцілунок" зі Сфінксом. Її вразила пізнавальна екскурсія до гробниць фараонів, а крім того, теледіва поділилася хорошими локаціями для зйомок на фоні навколишніх пейзажів.

Раніше Леся Никтюк викликала палкі суперечки серед підписників, показавши пікантне фото. Телеведуча постала перед шанувальниками у сукні білизняного стилю, частково голивши груди, але не всі оцінили розкутість знаменитості.

Довгонога Леся Нікітюк поплавала в Єгипті з дельфінами "Як кінозірка": Леся Нікітюк з червоною помадою показала стильний look
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся