"Все має бути по‑справжньому": Олег Винник про плани на Новий рік

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист зізнався, що через свою популярність не може сам ходити за подарунками

Відомий український артист, володар премій M1 Music Awards 2018 та "Золота жар-птиця 2018" як кращий співак року Олег Винник прикрасив обкладинку журналу "Телескоп" і розповів про плани на святкування Нового року, а також про "таємницю" свого імені.

Зазначимо, що він очолює рейтинг українських артистів, інформацію про яких користувачі Googlе запитують найчастіше. Як виявилося, частіше за все люди цікавляться: звідки взявся Олег Винник, скільки йому насправді років, яких жінок любить, як тренується і якої дієти дотримується.

Напередодні Нового року не менший інтерес викликає у користувачів питання, як співак відзначить свято. Як зізнався Винник, він любить живу ялинку, а ось сходити за подарунками самостійно у нього не виходить - дуже вже він пізнаваний.

"Мені дуже подобається запах хвої і мандаринів, з цими ароматами у мене асоціюється Новий рік. Не розумію, як можна ставити пластмасову ялинку, яка цілий рік припадає пилом десь на горищі. Все має бути по‑справжньому. Подарунки сам купувати не можу. Придумую, що купити, і відправляю "гінця". Мені навіть в звичайний магазин за продуктами сходити нереально. Зворотний бік популярності: те, що кілька років тому міг легко собі дозволити, зараз вже не виходить. Взагалі люблю, коли під ялинкою багато подарунків. Але в цьому році ялинки не буде, тому що в новорічну ніч доведеться працювати. Тільки якщо в автобусі ялинку з собою возити вирішимо", - зазначає виконавець.

Фото: прес-служба артиста

Крім того, серед поширених запитів - "таємниця імені" артиста. Виявляється, коли він працював у Німеччині, Олегу довелося взяти сценічний псевдонім, так як іноземці ніяк не могли правильно вимовити його ім'я.

"Ніякого секрету немає — так батьки назвали. Єдиний псевдонім у мене був у Німеччині — OLEGG. Коли я отримував закордонний паспорт, в кінці імені стояла англійська літера H. І німці ніяк не могли вимовити правильно: виходило або Оле, або Олех. Але це ж зовсім не те. А ось ім'я Oleg з літерою G наприкінці більш‑менш знають у Європі. Хоча на телебаченні, траплялося, мене все одно неправильно озвучували. І один знайомий мені сказав: "Ну що в тебе з ім'ям? Постав другу G в кінці, щоб було чітко і ясно, що ти Olegg". Так і з'явився псевдонім", - розповів Винник.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Нагадаємо, Олег Винник розповів, що зробив вперше в житті. "Цікавий досвід", - резюмував він.

Ми також розповідали про те, що Олег Винник зізнався, що завжди користувався попитом у прекрасної статі. За словами артиста, у нього ніколи не виникало труднощів з тим, щоб зацікавити дівчину.

До речі, улюбленець української публіки співак Олег Винник вирішив кардинально змінити образ і тому на зйомках грандіозного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" з'явився в несподіваному костюмі. Він зазначив, що червоний колір – це колір успіху, багатства і грошей і таким костюмом Олег Винник вирішив задобрити символ 2019 року – жовту свинку.

Відео: РБК-Україна