Vlad Darwin запустив авторський проект – гострі теми сучасності в PRO:WIDER (ВІДЕО)

Vlad Darwin

Vlad Darwin запустив авторський проект на YouTube

Карантин надихає артистів і музикантів освоювати нові навички, а іноді, взагалі, на час, змінити рід діяльності. Автор-виконавець і продюсер Vlad Darwin запускає на YouTube власний авторський проект PRO:WIDER, де виступає в ролі інтерв'юера і зустрічається з людьми-провайдерами з різних сфер.

Раніше Влад вже викладав в мережу своє пілотне інтерв'ю з джазовою співачкою Laura Marti. Зараз же Дарвін презентує перший повноцінний випуск PRO:WIDER, який присвячений системі знань Дизайн Людини. Гість випуску – засновниця Академії Дизайну Людини в Києві та сертифікований аналітик Human Design – Євгенія Брацлавська. У бесіді Влад Дарвін та Євгенія розкривають суть практичного застосування системи Дизайн Людини, а також піднімають гострі теми сучасності: виживання, бізнес, сексуальна орієнтація, що незабаром чекає планету і до чого готуватися.

«PRO:WIDER – це ще одна сторона мого життя. Мета даного проекту – ділитися тим, що стало корисним і знаковим для мене, а також відкрити для своєї аудиторії нових людей-провайдерів, які змінили мої погляди. Останні кілька років я багато вчився. На пошук нових знань мене штовхнула особиста криза – як у творчості, так і в стосунках. Інформація, яку я збирав з різних джерел, стосувалася розкриття потенціалу людини, пошуку точки опори в собі. Я впевнений, що зараз, під час тотальної нестабільності, ці знання можуть стати в пригоді багатьом. Крім того, мені подобається висвітлювати теми, які чіпляють за живе – реалізація, відносини, гроші, подолання дитячих травм, духовність, наше з вами спільне майбутнє», – розповів про свій новий проект Влад Дарвін.