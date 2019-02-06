"Вже тоді ноги від вух": Леся Нікітюк розбурхала мережу своїм дитячим фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Майбутня зірка зображена під час хвороби на вітрянку

Відома шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк показала раритетне фото з сімейного архіву, де вона ще зовсім малою позує з іграшкою на фоні килима. Відповідний знімок "богиня ламініту" опублікувала на сторінці в Instagram.

Кадр датовано 1988 роком, а на ньому маленька Леся в повзунках, комбінезоні і шапочці відображена під час хвороби на вітрянку. Про це свідчить короткий і лаконічний підпис до ілюстрації.

Підписники знаменитості тут же почали ностальгувати, побачивши знайомий антураж радянських часів – килим, строкату ковдру, іграшку і подушку в декоративній наволочці з рюшами. Так само і колір фото відображає тенденції того часу.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Багато з них відзначили, що Леся була дуже милою дитиною з пухленькими щічками і вже володіла фірмовим шармом. Деякі написали, що у майбутньої зірки ще тоді були довгі ноги, якими зараз вона може похвалитися, позуючи для пікантних фото в купальнику.

"Яка красуня", "Фото - класика жанру. У всіх по-моєму є фото на подушці і головне поруч посадити ляльку, у Лесі – кішка", "І навіть тоді вже ноги від вух", "Красу нічим не зіпсуєш", "Навіть зеленкою не зіпсувати Ваш шарм", "Красуня. Вогонь-дівка виросла", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк прочинила завісу таємниці над своїм минулим – її бабуся розповіла про кавалерів юної знаменитості.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк нещодавно повернулася після відпочинку на Мальдівах, де вона вдавалася до активного проведення часу і навіть встигла порибалити, а потім похвалитися уловом і навіть з'їсти свої трофеї на вечерю.

Відео: РБК-Україна