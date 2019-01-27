"Втомлена, але красива": Тіна Кароль відзначила день народження на репетиції Голос країни

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль в захваті від її витримки

Голос країни 9 сезон 2 (другий) випуск стартує вже цієї неділі, 27 січня, на телеканалі 1+1. Дивитися онлайн можна разом з LITE.

Тим часом, одна з суддів популярного в Україні шоу – Тіна Кароль – поділилася зі своїми шанувальниками цікавим відео, зробленим вночі після насиченої репетиції другого випуску Голос країни 9.

На відео втомлена Тіна без слів просто дивиться в камеру, милуючись собою.

Тіна Кароль після репетиції Голос країни 9 сезон 2 випуск (відео: instagram.com/tinakarol_fantina)

Деякі шанувальники співачки зазначили, що їх улюблениця хоч і втомилася, але як і раніше прекрасна.

"Втомлена, але чертовски красива", - пише chernuyshokolad.

"Королева", - захоплюється lisitsa3674.

"Ти дуже гарна", - погоджується dilxush4508.

"Красуня", - пише nigar.belg.

При цьому наголошується, що під час пізньої репетиції Голос країни Тіна Кароль разом зі знімальною групою ще раз відзначила свій день народження, який був 25 січня. Кароль виповнилося 34 роки.

Тіна Кароль і команда Голос країни 9 (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Тіна Кароль закликає дивитися Голос країни 9 разом з нею

Нагадаємо, що в честь дня народження Тіни Кароль ми писали про найбільш яскраві наряди і гучні досягнення іменинниці за рік.

Крім того, навіть Оля Полякова оригінально привітала Кароль з днем народження.

Тіна Кароль: біографія