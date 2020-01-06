ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тоді і зараз: Кім Кардашьян продемонструвала незвичайне фото з юності

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2020 - 19:19
Тоді і зараз: Кім Кардашьян продемонструвала незвичайне фото з юності
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка поділилася новими фото

Кім Кардашьян обожнює архівні кадри. На її сторінці в Instagram можна знайти найбільш ранні знімки з дитинства, де позує вся сім'я, включаючи батька сімейства - відомого адвоката Роберта Кардашян, а також її сестер. Зовсім недавно бізнесвумен додала нове з них. На знімку позує вона, старша сестра Кім - Кортні, а також молодша Хлої. Всі три дівчинки одягнені у вбрання зі схожими елементами. Кім і Кортні - в білі блузи з бантом на шиї, жилет і штани з квітковою набивкою. А Хлої красується в плаття з такої ж тканини, як жилети старших сестер, і з бантом на голові.

Тоді і зараз: Кім Кардашьян продемонструвала незвичайне фото з юностіКортні, Хлої і Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Трійнята», - підписала кумедний кадр Кім. Мама дівчаток, а зараз справжніх зірок соцмереж - Кріс Дженнер - не могла залишити таке фото без коментаря. «Я повинна була бути стилістом. Просто подивіться на ці образи! », - написала вона. Хлої також не втрималася, написавши емоційний і ємне: «Хахахахаха». Шанувальники ж залишилися просто в захваті від таких кадрів. Кількість лайків на фото перевалило за 2 мільйони.

Тоді і зараз: Кім Кардашьян продемонструвала незвичайне фото з юностіКім в юності (фото: instagram.com/kimkardashian)

Щоб закріпити успіх поста, через кілька годин Кім виклала ще одне фото - де вона позує сама. Юна красуня в чорних вузьких штанях і топі з голою спиною і бахромою стоїть посеред кімнати, посміхаючись в камеру. Волосся вона розпустила, пропустивши його через плойку гофре, а на обличчя нанесла легкий макіяж. «Малятко К», - написала вона під знімком. "Я пам'ятаю це!!! Хей, дівчисько », - підіграла старшій сестрі Хлої. До слова, це фото навіть обігнало за кількістю лайків і коментарів попереднє, набравши близько 3 мільйонів «сердечок».

Тоді і зараз: Кім Кардашьян продемонструвала незвичайне фото з юностіКім сьогодні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім не забуває працювати над промо своєї косметики, демонструючи в сторіз макіяж від свого улюбленого візажиста. Справжній подарунок для тих, хто вже придбав її продукти і хоче навчитися їх правильно використовувати!

Ідеал відносин: Кім Кардашьян підкорила мережу новим романтичним фото з чоловіком Вона ідеальна: Кім Кардашьян похвалилася пишними грудьми у відвертій сукні і новою зачіскою
Новини України Кім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся