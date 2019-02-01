Світлана Лобода в екстремальному міні "засвітила" пишні груди і нескінченні ноги

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка вразила шанувальників грацією і ідельними формами

Світлана Лобода не просто вміє, а майстерно розбурхує уяву прихильників відвертими концертними вбраннями та не менш жаркими кадрами з виступів. Цей раз не став винятком. Так, співачка опубликовла в Instagram фото в блискучій "маленькій чорній сукні" з широким поясом, прикрашеним пряжкою з камінням.

Головною "родзинкою" сценічного вбрання стало приспущене плече, яке зробило і без того глибоке декольте ще більш екстремальним, дещо оголивши груди артистки. Сама ж Лобода, здавалося, цього не помітила, адже весь її вигляд висловлював незворушну впевненість на сцені.

"День закінчився", - написала англійською мовою Світлана. Трохи пізніше, під час прямого ефіру вона пояснила, що вперше за багато днів у неї видався вихідний і вона змогла трохи часу присвятити собі.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники залишали захоплені коментарі, не скупилися на похвалу і захоплювалися умінням зірки завжди бути на висоті.

"Сукня - вогонь! Суперзірка", "Шикарна","Як завжди прекрасна, так тримати!", "Принадність", "Ідеальна", "Ви прекрасні", "Який би не був ракурс, який би не був фон, завжди чудова", "Нереальна фігура. Я захоплююся тобою!" - писали користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода показала шанувальникам процес створення своїх концертних нарядів, а також тих, хто над ними працює.

До речі, один з номерів нового масштабного шоу Світлани Лободи справив на фанів незабутнє враження, а також був настільки незвичайним і епатажним, що вони надовго запам'ятали дійство на сцені.

Відео: РБК-Україна