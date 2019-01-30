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"Божевільна бомба": Регіна Тодоренко показала незабутній екстрим з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2019 - 22:57
"Божевільна бомба": Регіна Тодоренко показала незабутній екстрим з чоловіком
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телезірка разом чоловіком-музикантом відмінно провела час у повітрі

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко показала, як її розважив коханий чоловік, російський музикант Влад Топалов, який похвалився спільним польотом на вертольоті. В Instagram дівчина опублікувала пару кадрів, зроблених під час екстремальної подорожі.

Зірка тревел-шоу "Орел і решка" поцікавилася у підписників, хто з них влаштував собі повітряні пригоди і які емоції при цьому зазнав.

&quot;Божевільна бомба&quot;: Регіна Тодоренко показала незабутній екстрим з чоловіком

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Чоловік покатав мене на вертольоті. Літали коли-небудь?" - задала вона питання шанувальникам, які розділилися на тих, хто вже пробував подібний екстрим і тих, хто хоче відчути незабутні емоції від польоту. Також підписники знаменитості не втомлювалися захоплюватися чудовою парою Регіни і Влада, дарючи їм компліменти.

&quot;Божевільна бомба&quot;: Регіна Тодоренко показала незабутній екстрим з чоловіком

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Ви така красива пара", "Які гарні. Дуже приємно дивитися", "Ви класна пара!", "Ви такі класні, дуже приємна пара, бажаю вам всіх благ, живіть щасливо!", "Знаєте, що мені подобається вашій парі, щирість і простота, зараз все це на рідкість, щастя вам", "Ви чудові", "Ви така лялечка і відкрита душа", "Чарівні!", "Так, це дуже неймовірно", "Круто! Региночка, емоції, напевно, зашкалюють?" - вони цікавилися

&quot;Божевільна бомба&quot;: Регіна Тодоренко показала незабутній екстрим з чоловіком

&quot;Божевільна бомба&quot;: Регіна Тодоренко показала незабутній екстрим з чоловіком

&quot;Божевільна бомба&quot;: Регіна Тодоренко показала незабутній екстрим з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, як спантеличила маму своїм першим зароботком в Інтернеті і почала кар'єру блогера.

До речі, Регіна Тодоренко зізналася в тому, що відчуває проблеми зі схудненням, адже вона не може займатися танцями через раптові труднощі зі здоров'ям.

Відео: РБК-Україна

 

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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