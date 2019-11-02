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Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.11.2019 - 10:55
Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com realpotap)

Артисти вирішили долучитися до святкування Хеллоуїна

Потап і Настя Каменських не змогли відмовити собі в задоволенні відправитися на канікули в Мексику. Пара насолоджується місцевими екзотичними видами, релаксує на пляжі, багато гуляє і захоплюється пам'ятками Канкуна і околів, але і не забуває про регулярні заняття спортом – ранкові пробіжки увійшли у артистів в звичку. Щодня закохані "постачають" шанувальників новою порцією яскравих і барвистих знімків в Instagram, на яких діляться своїми емоціями та враженнями від мексиканської відпустки.

Так, співачка показала, в якому вигляді вийшла на чергове ранкове тренування з чоловіком - короткі спортивні шорти лавандового відтінку чорний топ, який дозволив помилуватися плоским животиком спортивної зірки, і повна відсутність макіяжу. Поки Настя позувала, Потап тримав камеру і робив спільний знімок.

Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Пізніше продюсер опублікував на своїй сторінці яскраве і "живе" фото з коханою дружиною. Пара позувала на фоні локації, прикрашеної спеціально до Дня мертвих – так в Мексиці називають Хелловін, який широко відзначають 1 листопада.

Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики

Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com realpotap)

Настя і Потап одягалися в білі футболки, співачка обрала короткі чорні шорти, кепку і масивні білі кросівки. Схоже, зірка прибувала в чудовому настрої – вона широко посміхалася, розкинувши руки. Потап також демонстрував розслаблений курортний образ.

Шанувальники оцінили насичений день пари і не змогли залишити Потапа і Настю без компліменту.

  • Яка красива пара
  • Клас
  • Любимки
  • Які ви суперські, від вас стільки позитиву! Нові пісні та кліпи ваші, розумники! Вмієте відпочивати і орати як бджілки!
  • Ну ти Потапа змінила! Супер
  • Ви така мила пара
  • Красунчики

Скріншот коментарів

Судячи зі "сторіз" закоханих, вони відправилися в місцевий зоозаповідник, де подивилися зблизбка на екзотичних рожевих фламінго. Не обійшлося і без знімка на лоні природи.

Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських спокусила розкішним "виглядом ззаду" на фоні зелених пейзажів.

"Як з обкладинки!" Гаряча Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики "Просто вогонь": Настя Каменських завела мережу жарким фото в купальнику
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