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Стильна Тіна Кароль в образі від українських дизайнерів полонила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2019 - 09:35
Стильна Тіна Кароль в образі від українських дизайнерів полонила мережу
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її лаконічного стилю

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка підкорила мережу мрійливим фото біля дзеркала, викликає фурор не тільки завдяки своїй творчості, але й бездоганному смаку у виборі вбрання, яке ідеально підкреслює її принади. Черговим модним аутфітом вона поділилася в своєму Instagram-акаунті.

Артистка позує сидячи на стільці в бандажної майці з замком гірчичного кольору від бренду FROLOV, спідниці оригінального крою небесно-блакитного кольору від flow the label, а на спинці стільця висить накинутий чорно-білий піджак у смужку від Six. Тіна доповнила look прозорими туфлями на підборах. Макіяж і укладання були традиційними і лаконічними – природні локони, червона помада і пастельні тони тіней.

Шанувальники прийшли в повний захват від побаченого і не стали скупитися на компліменти на адресу своєї улюблениці.

Стильна Тіна Кароль в образі від українських дизайнерів полонила мережу

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Наша красуня", "Вау, яка шикарна", "Жіночна, красива, шикарна, ідеальна", "Нереально круто!", "Неймовірно красива", "Жовтий колір до лиця", "Незвично, креативно, цікаво", "Сама естетична", "Це мистецтво", - писали захоплені фоловери.

Раніше Тіна Кароль шокувала численних шанувальників фото в пікантному прозорому вбранні, що не приховує її форми.

До слова, Тіна Кароль захопила мережу відвертим образом з максимально відкритим розкішним декольте.

Які ніжки! Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним образом Спокусниця: Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото у відвертій сукні
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