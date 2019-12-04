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"Зовсім не змінилася": Ольга Фреймут показала, якою була в 20 років

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.12.2019 - 10:56
"Зовсім не змінилася": Ольга Фреймут показала, якою була в 20 років
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча поділилася архівним знімком

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут досить рідко радує шанувальників кадрами з життя - тим більше особистого. Втім, іноді вона все ж публікує чарівні сімейні фото - до прикладу, нещодавно знаменитість підкорила милим знімком з чоловіком Володимиром Локотко. А в новій публікації вона віддалася ностальгії і поділилася архівним фото.

На знімку Ольга зображена в 20-річному віці - тобто знімок був зроблений 17 років тому. На ньому ведуча позує в білій мереживній накидці, її волосся коротше, ніж зараз, і вкладене красивими локонами. Кадр був опублікований на Facebook-сторінці Фреймут.

"А які ви були в 20 років?)" - прокоментувала кадр телезірка.

&quot;Зовсім не змінилася&quot;: Ольга Фреймут показала, якою була в 20 років

Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimutFan)

Підписники Ольги тут же почали ділитися враженнями від побаченого - деякі зазначили, що вона практично не змінилася і все така ж красива.

  • Не змінилися зовсім
  • Геть не змінилася
  • Красуня, яка була така і залишилася !!!
  • Ви майже не змінилися, хіба що покращали
  • Ще не встигла змінитися
  • А ви не змінилися, правда ще більше розквітли!
  • Красива

&quot;Зовсім не змінилася&quot;: Ольга Фреймут показала, якою була в 20 років

Скріншот коментарів (facebook.com/OlgaFreimutFan)

Нагадаємо, раніше ніжна Ольга Фреймут розчулила домашнім фотосетом з чоловіком. Деякі кадри зробив син телеведучої.

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