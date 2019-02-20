Спокусниця: Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото у відвертій сукні

Фанати Кароль іронічно підкреслили – не можна бути такою красивою
Не так давно Тіна Кароль вже встигла розбурхати мережу напівоголеними фото. Тоді, сидячи на барному стільці, співачка позувала у відвертому боді з яскраво окресленою зоною декольте. На плечі Кароль кокетливо накинула легке пальто. Шанувальники буквально "накинулися" на виконавицю з захопленими коментарями, залишивши сотні позитивних відгуків.
Тіна вирішила не зупинятися! І продовжує "розбурхувати свідомість" своїх фанатів новими відвертими знімками. Один з останніх — томна Тіна Кароль позує з закритими очима. На співачці — сукня в білизняному стилі від українського дизайнера Дар'ї Донець (бренд Donezz) з нової весняно-літньої колекції.
Бузкове плаття відрізняється витонченим і дуже жіночним декором: рукави-ліхтарики, квітковий принт (знову актуальний), вставки з білосніжним мереживом і V-подібний виріз.
Ефектна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Плаття, в якому позує Тіна, — крайнє праворуч (фото: instagram.com/darja_donezz)
Безумовно, що новий знімок фанати Кароль не змогли обійти стороною і залишити непоміченим. Знову виконавицю накрила хвиля захоплення.
Попередня поява Кароль була не менш спекотною (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото. На знімку Кароль проникливо дивиться в камеру.
І все ж найбільший фурор в мережі викликало фото Кароль з недавньої модної фотосесії для українського Vogue. Співачка позує у хутряній шапочці.
Тіна Кароль: цікаві факти біографії