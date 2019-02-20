Спокусниця: Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото у відвертій сукні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фанати Кароль іронічно підкреслили – не можна бути такою красивою

Не так давно Тіна Кароль вже встигла розбурхати мережу напівоголеними фото. Тоді, сидячи на барному стільці, співачка позувала у відвертому боді з яскраво окресленою зоною декольте. На плечі Кароль кокетливо накинула легке пальто. Шанувальники буквально "накинулися" на виконавицю з захопленими коментарями, залишивши сотні позитивних відгуків.

Тіна вирішила не зупинятися! І продовжує "розбурхувати свідомість" своїх фанатів новими відвертими знімками. Один з останніх — томна Тіна Кароль позує з закритими очима. На співачці — сукня в білизняному стилі від українського дизайнера Дар'ї Донець (бренд Donezz) з нової весняно-літньої колекції.

Бузкове плаття відрізняється витонченим і дуже жіночним декором: рукави-ліхтарики, квітковий принт (знову актуальний), вставки з білосніжним мереживом і V-подібний виріз.

Ефектна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Плаття, в якому позує Тіна, — крайнє праворуч (фото: instagram.com/darja_donezz)

Безумовно, що новий знімок фанати Кароль не змогли обійти стороною і залишити непоміченим. Знову виконавицю накрила хвиля захоплення.

"Занадто красива"

"Ви прекрасні, як принцеса"

"Моя дівчинка із золотими волоссям"

"Ну все, тепер залишок дня буду думати про це фото! Ну шикарно — немає слів!"

"Ти шалено красива в цьому платті"

"Жінка – весна"

"Який млосний подих"

"Я вмираю від такої краси"

"Розрив всіх внутрішніх органів, Тін"

"Боже, яка красуня, Тіна ви принцеса"

"Який жіночний і зігріваючий постріл прямо в серце"

Попередня поява Кароль була не менш спекотною (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото. На знімку Кароль проникливо дивиться в камеру.

І все ж найбільший фурор в мережі викликало фото Кароль з недавньої модної фотосесії для українського Vogue. Співачка позує у хутряній шапочці.

Тіна Кароль: цікаві факти біографії